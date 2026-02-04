Tesla Otopilotla Ters Yolda Kaza Yaptı - Son Dakika
Tesla Otopilotla Ters Yolda Kaza Yaptı

04.02.2026 11:45
Esenyurt'ta Tesla, otopilot modunda ters yönde giderken kaza yaptı. Hava yastığı açılmadı.

TEM Otoyolu Esenyurt mevkinde Tesla marka araç, otopilot modunda iken ters istikamete daldı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, TEM Otoyolu Esenyurt mevki Büyükçekmece istikametinde yaşandı. İddiaya göre, Tesla marka aracıyla otopilotta ilerleyen bir sürücü, aracının aniden karşı şeride dalmasıyla kaza yaptı. Kazada araçta hasar meydana geldi. Kaza anıysa kameraya yansıdı.

Kazanın ardından hava yastığının açılmadığı gerekçesesiyle firmaya şikayette bulunan sürücü, firmadan durumun "kullanıcı hatası" olduğu cevabını aldığını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Esenyurt, Kaza

