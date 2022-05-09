Tesla, süper bilgisayarını çalan eski çalışanına dava açtı! - Son Dakika
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Tesla, süper bilgisayarını çalan eski çalışanına dava açtı!

09.05.2022 14:26
Tesla, süper bilgisayarını çalan eski çalışanına dava açtı!

Tesla içerisinde süper bilgisayar krizi yaşanıyor. Şirket, eski çalışanına süper bilgisayar dosyalarını çalmaktan dava açtı.

Tesla ve eski bir mühendisi arasında gizli bilgilerin ifşa edilmesi krizi yaşanıyor. Ortaya çıkan raporlara göre elektrikli otomobil devi, Project Dojo süper bilgisayar projesi ile ilgili sırları kişisel cihazlarına kopyalayan eski çalışanına dava açtı.

Tesla tarafından hırsızlıkla suçlanan eski çalışan Alexander Yatskov, Project Dojo'da çalışmak üzere şirkete alınmış bir ısı mühendisiydi. İddialara göre Yatskov, süper bilgisayarın verilerini çaldıktan sonra, hırsızlığını gizlemek için Tesla'ya yanlış dizüstü bilgisayarı teslim etti.

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Eski mühendis, Tesla'nın süper bilgisayar sırlarını çaldı

Dev teknoloji firmaları ve eski çalışanları arasında yaşanan bilgi sızıntılarına bir yenisi daha eklendi. Bloomberg'in raporuna göre Tesla'nın eski mühendisi Alexander Yatskov, şirketin Project Dojo isimli süper bilgisayarının verilerini kopyaladı. Hatta çalışanın, şirkete girerken bile yalan söylediği ortaya çıktı.

Tesla, süper bilgisayarını çalan eski çalışanına dava açtı!

Raporda yer alan bilgilere göre mühendis Yatsko, süper bilgisayarın soğutma sistemlerinin tasarımına yardımcı olması için Ocak 2020'de işe alındı. Ancak Tesla'nın ABD Bölge Mahkemesine sunduğu şikayet, Yatsko'nun erişim hakkına sahip olduğu "gizli bilgileri ifşa etmeme anlaşmasını" ihlal ettiğini ortaya koydu.

Elektrikli otomobil devi, ısı mühendisinin işe başvuru sürecinde tecrübesi hakkında yalan söylediğini ve kendisine verilen görevleri defalarca tamamlayamadığını iddia etti. Raporda ayrıca Yatsko'nun, süper bilgisayar verilerini kişisel dizüstü bilgisayarına kopyalarken yakalandığına dikkat çekildi.

"Tesla Ticari Sırlarına erişim; diğer şirketlerdeki mühendislerin, Tesla'nın Ticari Sırlarını tersine mühendislik yaparak benzer süper bilgisayar termal sistemlerini çok kısa sürede ve Tesla'nın inşa etmesi için harcadığı maliyetin daha azıyla oluşturmalarını sağlayacaktır."

Tesla, süper bilgisayarını çalan eski çalışanına dava açtı!

Dojo, Elon Musk'ın ilk olarak 2019 yılında gündeme getirdiği bir süper bilgisayar projesi. Son birkaç yıldır Tesla, Musk'ın dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olacağını iddia ettiği proje üzerinde çalışıyor. Musk'ın açıklamasına göre, 415 petaflops'ta çalışan dünyanın en güçlü bilgisayarı Fugaku'yu bile geride bırakacak.

Peki siz süper bilgisayar projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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