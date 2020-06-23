Test için hastaneye giden işçilerden 8'inin işten çıkarıldığı iddiası - Son Dakika

Test için hastaneye giden işçilerden 8'inin işten çıkarıldığı iddiası

Test için hastaneye giden işçilerden 8'inin işten çıkarıldığı iddiası Diyarbakır'da 100'e yakın işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında 4 işçi koronavirüse yakalandı.

Test için hastaneye giden işçilerden 8'inin işten çıkarıldığı iddiası

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DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 100'e yakın işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında 4 işçi koronavirüse yakalandı. Fabrika çalışanları, işletmenin herhangi bir tedbir almadan faaliyetine devam etmesi üzerine iş bırakıp hastanenin yolunu tuttu. Korona virüs testi yaptırmak için hastaneye giden işçilerden 8'i, cep telefonlarına gelen mesajla işten çıkarıldığını öğrendi. Neye uğradıklarını şaşıran işçiler, mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor,

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında 4 işçinin korona virüs testi pozitif çıktı. 100'e yakın işçi, temas halinde oldukları gerekçesiyle iddiaya göre işletmeden test yapılmasını ve faaliyetlerinin durdurulması istedi. İşletme yetkilileri, iddiaya göre faaliyetlerin durdurulmayacağını ve hastaneye izinsiz gidenlerin işten çıkarılacağını bildirdi. Bu duruma tepki gösteren çalışanlar, işlerini bırakıp test yaptırmak için toplu halde hastanenin önüne geldi. Dün korona virüs testi yaptırmak için hastaneye gelen işçilerden 8'inin işine son verildi. İşten çıkarıldıklarını cep telefonlarına gelen mesajla öğrenen işçilerin dünyası başlarına yıkıldı.

"Fabrika çalışıyor açık durumda"

İşten çıkarılan işçilerden Mürsel Çalışır, fabrikanın faaliyetinin devam ettiğini öne sürerek, kendilerinin işten çıkarıldığını söyledi. Çalışır, "6 vaka çıktı, biz bu şartlar altında çalışamayız dedik, test yapmaya gidelim dedik onar aldırış etmedi. Biz de iş çıkışı test yapmaya gittik, teste gittiğimizde işten çıkarıldığımızı öğrendik. Dün haberimiz olmadan çıkışımızı vermişler, 29. maddeye göre işten çıkartmışlar, bizde araştırdık, 29. madde yüz kızartıcı madde olduğunu öğrendik. Kesinlikle yüz kızartıcı herhangi bir şey yapmadık, ne kimseyi darp ettik ne hakaret ettik ne de bir temasta bulunduk. Şuan 8 kişi işten çıkartılmış. Korona virüs testi pozitif olan arkadaşlar, tekstilde şuan çalışmaya devam ediyor. Kesin bilgi aldık, çalışan arkadaşlar bize haber verdi, fabrika çalışıyor açık durumda, insanların sağlığını hiçe sayılıyor" dedi.

"İşten çıkarıldığını gelen mesajla öğrendim"

Fabrika çalışanlarından Mehmet Menekşe de işten çıkarıldığını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyledi. Menekşe, "Dün iş yerinde korona virüs çıktı, bu şartlarda çalışmayacağımızı iş yerine bildirdik, onlar ise bize test yapmayacağını söylediler. Biz de hastaneye geldik, oradan eve giderken bana mesaj geldi, SGK'dan 29. maddeye göre işten çıkarılmışız denildi. 29. madde yüzünden ben işsizlik maşı alamıyorum, devletin herhangi bir yerinde yardım talep edemiyorum. Çocuklarım işten çıktığımı bilmiyor, şuan 5 parasız maaşımızda yatmamış, avukatlık durumumuz var, avukata verecek paramız dahi yok. Devlet yetkililerden yardım talep ediyoruz, yasak olmasına rağmen tazminat vermemek için bizi 29. maddeyi öne sürerek işten çıkardılar. 4 çocuğumla birlikte 6 kişiyiz, gariban bir insan olarak hakkımı versinler. Çıkartabilirler, tazminatımı versinler, işsizlik maşı alayım zor süreçte 29. maddeden dolayı hiçbir şey yapamıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım talep ediyoruz" diye konuştu.

Fabrika yetkilileri ise hiç kimseyi işten çıkarmadıklarını belirterek, işletmenin ise kapalı olduğunu savundu.

Koronavirüs, Diyarbakır, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:56 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Test için hastaneye giden işçilerden 8'inin işten çıkarıldığı iddiası - Son Dakika
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