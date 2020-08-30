Test, tedavi ve tedbir süreçlerinde güncel bilgiler - Son Dakika

Test, tedavi ve tedbir süreçlerinde güncel bilgiler

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Test, tedavi ve tedbir süreçlerinde güncel bilgiler, System.String[]

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

ARTIK ÖZELLER PANDEMİ HASTANESİ DEĞİL

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya

? Şu anda COVID-19 şüphesi yaşayan bir hasta ilk başvurusunu nereye yapmalı?

Şüpheli belirtisi ya da belirtileri olan kişinin tanı ve tedavi için pandemi hastanelerine gitmesi gerekiyor.

? Başta pandemi hastanesi ilan edilen özel hastanelerde son durum ne?

Artık özel hastanelerin hiçbiri pandemi hastanesi değil. Eğer tanı bu hastanelerde konduysa bu durumda hastalar yine pandemi hastanelerine yönlendiriliyor.

? Eğer tanı özel hastanede konduysa yapılan test için ücret ödeniyor mu? ve isteğe bağlı test yaptırılabiliyor mu?

Kişi semptomatik hastaysa hiçbir kurumda ücret ödemiyor. İsteğe bağlı sürüntü testi yapılmıyor; bunun için bazı kriterler var. Öncelikle şüpheli semptomları olan hastalara test yapılıyor. Bunun yanında yurtdışına seyahat edecek kişiler için de test zorunluluğu var. Ayrıca profesyonel sporculara da sürüntü testi yapılıyor.

? COVID-19 pozitif olan bir kişinin ailesine de test yapılıyor mu? Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ne yönde?

Semptom göstermeyen aile bireylerine test yapılmıyor.

? Virüs kapan kişiler ALO 184 ve aile hekimliği tarafından takip ediliyor mu?

Şu an için hastalık tanısı konulan, evde takip ve tedavisi yapılan kişilerin işlemleri aile hekimleri tarafından sürdürülüyor.

? Tedavi esnasında ilaçlara para ödeniyor mu? Evde tedavi olanlar ilaçlara nasıl erişiyor?

COVID-19'un tedavisi ücretsiz. İlaçlar için hastalar herhangi bir ücret ödemiyor. Öncelikle hastaların klinik durumuna bakmak gerekiyor. İhtiyaç duyulması halinde de buna göre hastanede yatıp yatmayacağına karar veriliyor. Evde tedavi ve takibi yapılacak olan hastalar muayene oldukları hastanelerde ilaçları sağlanarak tedavileri düzenlenip evlerine yönlendiriliyor. İlaç tedavisi standart olarak tüm Türkiye'de aynı şekilde uygulanıyor.

TEDBİRLERDE SON DURUM NE?

HER DURUMDA MASKE TAKIN!

Bilim Kurulu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Pınar Okyay

COVID-19'u önleyecek bir aşı henüz üretilmedi. Hastalığın özgün bir tedavisi de yok; mevcut tedavilerin uzun soluklu etkileri de henüz bilinmiyor. Bu nedenle, en iyisi bu virüsle karşılaşmamak için gerekli tüm önlemleri bir bütün olarak uygulamak. Bireysel önlemlerin en güçlüsü bu hastalığa yakalanmamak, virüse maruz kalmaktan kaçınmak ve korunmak!

? Mevcut bilgilerimizle, 'fiziksel mesafenizi yanınızdaki kişilerle en az 1, tercihen 2 metre olacak şekilde koruyun' şeklinde öneriyoruz. En önemlisi, kalabalık yerlerde bulunmamaya özen gösterin.

? Ulaşım seçimi çok önemli. Mümkünse yürüyün. Toplu taşıma araçlarında fiziksel mesafenizi korumaya çalışın.

? Yalnızca kesinlikle ihtiyaç duyduğunuzda mağazaları ziyaret edin. Mümkünse, arabaya servis veya eve teslimat hizmetlerini kullanın. Teslimat hizmeti sağlayıcılarıyla aranızdaki fiziksel mesafeyi koruyun.

? Güvenli sosyal etkinlikleri seçin. Yüz yüze toplantıları azaltın. Yürüyüş, spor yaparken de fiziksel mesafeyi koruyun.

? Tüm durumlarda maske takın. Maske, fiziksel mesafenin korunmasının zor olduğu zamanlarda özellikle önemlidir. Ancak unutmayın; maske, fiziksel mesafenin alternatifi değildir. COVID-19 birbirleriyle yakın temasta olanlar arasında yayılır.

? Ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkayın. Sabun ve su hemen bulunamıyorsa, en az yüzde 60 alkol içeren bir el dezenfektanı kullanın.

? Sık dokunulan yüzeyleri rutin olarak temizleyin ve dezenfekte edin. Buna masalar, kapı kolları, ışık anahtarları, tezgahlar, kulplar, telefonlar, klavyeler, tuvaletler, musluklar ve lavabolar dahildir.

Yeditepe Üniversitesi, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 07:47

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Test, tedavi ve tedbir süreçlerinde güncel bilgiler - Son Dakika Magazin

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