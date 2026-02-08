Texas'ta Bebeğe Reçeteli İlaç Erişimi Engellendi

ABD'nin Texas eyaletinde göçmenlik merkezinde tutulan 18 aylık bebeğin, ciddi solunum yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altına alındıktan sonra geri gönderildiği ve doktorlar tarafından reçete edilen ilaçlara ailesinin erişiminin engellendiği öne sürüldü.

NBC News kanalının haberine göre Amalia isimli bebek, anne ve babasıyla Texas'ın Dilley bölgesindeki göçmenlik merkezinde tutulduğu sırada hastalandı.

Konuyla ilgili açılan davanın dilekçesinde aralık ayında El Paso'da göçmenlik ve muhafaza ekiplerince gözaltına alınmadan önce sağlık durumu iyi olan Amelia'nın, 18 Ocak'ta Kovid-19, zatürre ve ağır solunum rahatsızlıkları sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Oksijen desteği dahil 10 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından Amalia'nın taburcu edildiği ve doktorların günlük nebülizatör tedavisi, ilaç ve besin takviyesi kullanılmasını önerdiği kaydedildi.

Bebeğin tıbben hala "kırılgan" olduğuna ilişkin uyarılara rağmen göçmenlik yetkililerinin Amalia'yı yeniden merkeze gönderdiği, görevli sağlık personelinin reçete edilen ilaçlara ve tıbbi ekipmanlara el koyduğu ileri sürüldü.

Tıbbi uzmanlar tarafından mahkemeye sunulan dilekçede düzenli ilaç erişimi olmadan çocuğun gözaltı merkezinde tutulmasının "tıbbi çöküş ve ölüm açısından yüksek risk" oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

Minnesota eyaletinden ICE ekipleri, 20 Ocak'ta baba ve oğlunu gözaltına alarak güneydeki Texas eyaletinin Dilley bölgesindeki göçmenlik merkezine götürmüştü.

Ekiplerin 5 yaşındaki çocuğu gözaltına alması, ülkede tepkilere yol açmıştı.

İç Güvenlik Bakanlığı ise çocuğun gözaltına alınmadığını ve babasının talebi üzerine onunla birlikte gözaltı merkezine götürüldüğünü açıklamıştı.