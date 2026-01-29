Texas ve Minnesota\'da Göçmenlik Protestoları

ABD'nin Texas ve Minnesota eyaletlerinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza görevlilerinin uygulamalarını protesto eden 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Minnesota'daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) karşıtı protestolarda 16 göstericinin gözaltına alındığını belirtti. Bondi, daha fazla gözaltı olmasını beklediklerini kaydederek, "Daha önce söyledim, bir kez daha söylüyorum. Hiçbir şey, ABD Başkanı Donald Trump ve Adalet Bakanlığı'nı kanunları uygulamaktan alıkoymayacak" ifadelerini kullandı.

ABD basını, Texas eyaletinde ise polislerin, en az iki göstericiyi gözaltına aldığı, diğer göstericilere göz yaşartıcı spreylerle müdahale ettiğini duyurdu.