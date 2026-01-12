Teyzesini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Teyzesini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Teyzesini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
12.01.2026 11:22
Tekirdağ'da, bıçaklanarak öldürülen kadının yeğeni ve eşi adliyeye gönderildi, cinayet itiraf edildi.

Tekirdağ'da, teyzesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli ve eşi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Binnaz Eriş'in yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eriş'in yeğeni İ.Ç. ile eşi C.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar adliyeye sevk edildi.

Hürriyet Mahallesi'nde 3 gün önce bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, yerde bıçaklanmış halde bir kadın cesedi bulunmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında Eriş'in kız kardeşinin kızı İ.Ç. ile kocası C.Ç. gözaltına alınmış, zanlı İ.Ç. emniyette verdiği ifadede cinayeti işlediğini itiraf etmişti.

İ.Ç.'nin evde bulunan ziynet eşyası ve bir miktar parayı da aldığı, Eriş'i bıçakla öldürdükten sonra cesedini yakmak için evde yangın çıkardığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teyzesini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Teyzesini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
