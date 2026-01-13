Tezhip Sanatının Ustası Kunt Yad Ediliyor

Tezhip sanatının önemli ustalarından birisi kabul edilen Fatma Rikkat Kunt, vefatının 40. yılında yad ediliyor.

Sanatçı Kunt, siyaset ve fikir adamı Hüseyin Kazım Kadri Bey'in kızı olarak 27 Nisan 1903'te Beylerbeyi'nde dünyaya geldi.

Babasının yakın arkadaşı Tevfik Fikret'in arzusu üzerine kendisine "Fatma Rikkat" adı verilen sanatçının çocukluğu, İstanbul, Serez, Selanik ve Halep'te geçti.

Fatma Rikkat Kunt, anne ve babasından Türkçenin yanı sıra iyi derecede Fransızca öğrendi. Babasının sözlük çalışmaları dolayısıyla bulundukları Beyrut'taki Fransız okulunda öğrenime başlayan Kunt, 1. Dünya Savaşı sırasında okulun kapanmasının ardından bir süre Alman okuluna devam etti ve 1919'da ailesiyle İstanbul'a döndü.

Sanatçı, İstanbul'da Mehmet Akif Ersoy'dan Türkçe ve edebiyat, Ali Sami Boyar'dan resim dersi aldı, Alman piyano öğretmeni Langaberg'in piyano derslerine katıldı.

Farklı sanat dallarında eğitimler aldı

İsmail Sarıca ile 1921'de dünyaevine giren Kunt, eşinin dişçilik öğrenimi için gittiği Almanya'da 3 yıl konservatuvar, piyano ve müzik eğitimi aldı.

Kunt çiftinin oğulları Reşid, 1924'te dünyaya geldi. Doğumdan sonra eşinden ayrılan sanatçı, 1926'da evlendiği eşi hariciyeci Fahreddin GATA ile Atina'ya giderek, bir yıl orada yaşadı. Nur ismini verdiği ikinci oğlu dünyaya gelen sanatçı, 1927'de ikinci eşinden de boşanarak Beylerbeyi'ndeki babaevine döndü.

Fatma Rikkat Kunt, babasını 1934'te kaybetti. Sanatçı, 1936'da Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin Türk Tezyini Sanatlar Şubesi'ne kaydoldu.

Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer'den tezhip, Mehmed Necmeddin Okyay'dan klasik cilt, ebru ve ahar eğitimi alan sanatçı, Vasıf Sedef'ten ise sedefkarlık eğitimi aldı.

Feyzullah Dayıgil ile de çalışan Kunt, 1944'te Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Türk Tezyini Sanatlar Bölümünü başarıyla tamamladı.

Mezuniyetten sonra Akademi Müdürü Burhan Toprak'ın teklifiyle akademinin kütüphanesine memur olarak atanan Kunt, 1948'de Mehmed Necmeddin Okyay'ın emekliye ayrılmasıyla tezhip ve çini desenleri hocası oldu.

Usta müzehhibe, Muhsin Demironat ile 1968'e kadar Türk Tezyini Sanatlar Şubesi'nde başarılı çalışmalara imza atarak, çok sayıda sanatkarın yetişmesine katkı sağladı.

Türk tezhip sanatının klasik ustaları arasında yer aldı

Sanatçı, yaklaşık yarım asırlık sanat hayatında kıta, levha ve hilye-i nebevi olarak sayısız eser tezhip etti. Türk tezhip sanatının klasik yolda canlı kalmasında ve öğretilmesinde önemli rol oynadı.

Minyatür çalışmalara da imza atan Kunt, her eseri için yeniden desen çizerek, tezhibin ana kaidelerini korumaya dikkat etti.

Ünvan endişesi duymadı, eserlerine imza atmadı

Fatma Rikkat Kunt, emekli olduktan sonra Beylerbeyi'ndeki evinde eser bezemeye ve öğrenci yetiştirmeyi sürdürdü.

Ünvan endişesi de duymayan Kunt, tezhip eserlerini nadiren imzalar, çok özenli işlerini de kendi yazısını beğenmediğinden hattatlara imzalatırdı.

Usta sanatçının öğrencilerinden Prof. Dr. Çiçek Derman, bir söyleşisinde hocası Fatma Kunt için, "Biz büyük bir mücadeleyle bu sanatı öğrenmeye çalışırken bir gün bana dedi ki, 'Kızım, bu sanatı üzerinde taşımanı isterim.' Bu sözden sonra emin olun titredim. Çünkü bir sanat eserini oluşturmaktan çok daha zor bir mesuliyet. Sanatınızı üzerinizde taşıyabilmek, yani kendinizi, ahlakınızı tezhip güzelliğine getirebilmek..." ifadelerini kullanmıştı.

Tezhibe alanında sayısız esere imza attı

Kunt, İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümü dolayısıyla 1945'ten itibaren İsmail Hikmet Ertaylan'ın hazırlatmak istediği Fatih Divanı'nda 15. yüzyıl tezyinatının ilhamıyla yeni desenler hazırlanması için baş sorumluluğu üstlendi. 8 yılda bitirilen divanın tezhiplenmiş 60 kıtasından 34'ü Kunt tarafından işlendi. Fatih Divanı, son olarak Şevket Rado koleksiyonunda yer alıyordu.???????

Lizbon'daki Gülbenkyan Müzesi'nde bulunan ve 1968'de selden zarar gören minyatürlü bir yazma kitabın tamiri için 1970'te Lizbon'a davet edilen sanatçı, Lizbon'un havası sağlığına iyi gelmediğinden 2,5 ay sonunda dönmek zorunda kaldı. Kunt'un Timurlular devrine ait 1501 tarihli eseri İstanbul'da tamir etmesi istendi.

Fatma Rikkat Kunt, Topkapı Sarayı Müzesi'ne İsmail Akgün tarafından bağışlanan 12 eserin ve 1958'de akademide sergilenen Hattat Halim Efendi'ye ait levhaların tezhibini de yaptı.

Usta sanatçının Devlet Güzel Sanatlar Akademisi için hazırladığı, bugün Resim ve Heykel Müzesi'nde korunan eserleriyle Bağdat'taki Irak Müzesi'nde Emin Barın, Seniha Bedri Göknil, Feriha Aker ve Uğur Derman koleksiyonlarında bulunan eserleri, tezhip sanatının en güzel örnekleri arasında yer aldı.

Ömrünün son zamanlarına kadar fırçasını elinden bırakmayan sanatçı, İstanbul'da 14 Ocak 1986'da vefat etti ve Küplüce Mezarlığı'ndaki babasının yanına defnedildi.

Hayatı boyunca sergi açmayan Kunt'un 80 eseri, vefatından bir ay sonra İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nde sergilendi.

Sanatçının hayatı, öğrencisi Çiçek Derman tarafından "Rikkat Kunt Hoca Hanım" isimli kitapta ve torunu Yasmine Ghata'nın "Hattatların Gecesi" romanında ele alındı.