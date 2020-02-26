TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 2-1 mağlup etti.


Maçtan dakikalar:


16. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazı kazanılan serbest atışta topun başına geçen Muhammed Mert'in direkt kaleye şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol edebildi.


32. dakikada rakibinden topu kapan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.


44. dakikada Burak İnce'nin pasında ceza sahası sol çaprazdan Atakan Üner'in gelişine vuruşunda kaleci Sehic parmakların ucuyla topu kornere çeldi.


61. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mickael Pote ceza yayına doğru pasında Jugurtha Hamroun gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


75. dakikada orta sahadan savunma arkasına gönderilen topla buluşan Kerim Alıcı'nın pasında Metehan Mimaroğlu kale önünde topu filelerle buluşturdu. 1-1


86. dakikada Sinan Osmanloğu'nun savunmadan arkasına attığı topla buluşan Kerim Alıcı'nın sağ taraftan ortasında Okan Derici'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1.


Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Onur Özütoprak xx, Orkun Aktaş xx, Murat Altan xx


Altınordu: Erhan Erentürk xx, Ufuk Budak xx, Ravil Tagir xx, Kerim Alıcı xx, Sinan Osmanoğlu x, Muhammed Mert x (Yasin Ozan dk. 72 x), Hüseyin Üner xx, Metehan Mimaroğlu xx, Burak İnce x (Okan Derici dk. 58 xx), Furkan Çil xx, Hüsamettin Yener x (Kemal Rüzgar dk. 46 xx)


Yedekler: Ali Emre Yanar, Kahraman Demirtaş, Ali Yaşar, Yusuf Arslan, Onur Taha Takır, Berkay Samancı, Batuhan Kırdaroğlu


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ibrahim Sehic xx, Aykut Demir x, Mücahit Albayrak xx, Gabriel Obertan xx (Jasmin Scuk dk. 85 ?), Batuhan Artarslan x (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 46 xx), İbrahim Akdağ xx, Jugurtha Hamroun xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 81 ?), Ibrahim Sissoko xx, Osman Çelik xx, Murat Uçar xx, Mickael Pote xx


Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hasan Hatipoğlu, Hasan Ayaroğlu, Oltan Karakullukçu


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Jugurtha Hamroun (dk. 62) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Metehan Mimaroğlu (dk. 75), Okan Derici (dk. 86) (Altınordu)


Sarı kartlar: Batuhan Artarslan, Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Kerim Alıcı, Furkan Çil (Altınordu) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Jugurtha Hamroun, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:53 Kaynak: İHA
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