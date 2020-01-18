TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Hatayspor: 2

38. dakikada Metehan Mimaroğlu sağdan sıfıra oynadı, Kerim Alıcı gelişine ön direğe gönderdi, Muhammed Mert şık bir dokunuşla ağları sarstı. 2-1

33. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mirkan Aydın , Sinan ve Ravil'in arasından açıyı bulup, uzak kale direği dibinden topu ağlara gönderdi. 1-1

7. dakikada kale sahasında oluşan karambolde Metehan Mimaroğlu'dan çıkan topu ceza yayında kontrol eden Atakan Üner, meşin yuvarlağı ağlar gönderdi. 1-0

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Hatayspor 'u konuk eden Altınordu , rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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