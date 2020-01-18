TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Hatayspor: 2 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Hatayspor: 2 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Hatayspor: 2

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u konuk eden Altınordu, rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Hatayspor: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u konuk eden Altınordu, rakibi ile 2-2 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


7. dakikada kale sahasında oluşan karambolde Metehan Mimaroğlu'dan çıkan topu ceza yayında kontrol eden Atakan Üner, meşin yuvarlağı ağlar gönderdi. 1-0


14. dakikada Selim Ilgaz ceza yayı sol köşesinden uzak kale direği dibine gönderdi, kaleci Erhan Erentürk uzanıp topu parmaklarının ucuyla çeldi.


33. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mirkan Aydın, Sinan ve Ravil'in arasından açıyı bulup, uzak kale direği dibinden topu ağlara gönderdi. 1-1


38. dakikada Metehan Mimaroğlu sağdan sıfıra oynadı, Kerim Alıcı gelişine ön direğe gönderdi, Muhammed Mert şık bir dokunuşla ağları sarstı. 2-1


51. dakikada Oğulcan Ülgün ceza yayı üzerinden sert vurdu, top üst direği sıyırıp auta çıktı.


65. dakikada Strahl Popov'un sağd kanattan orasında ceza sahası içinde Selim Ilgaz, eşitliği sağlayan golü kaydetti. 22-


Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Turgut Doman xx, Mehmet Yıldırım xx, Cemil Tunç xx


Altınordu: Erhan Erentürk x, Ufuk Budak xx, Ravil Tagir xx, Kerim Alıcı xx, Sinan Osmanoğlu xx, Oğulcan Ülgün xx, Muhammed Mert xx, Atakan Üner xxx, Metehan Mimaroğlu x (Ali Yaşar dk. 65 x), Burak İnce xx (Furkan Çil dk. 70 x), Yasin Ozan xx (Kemal Rüzgar dk. 88 ?)


Yedekler: Ali Emre Yanar, Mertcan Dağlı, Kahraman Demirtaş, Yusuf Arslan, Onur Taha Takır, Berkay Samancı, Muzaffer Kocaer


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Hatayspor: Akın Alkan x, Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xx, Yusuf Abdioğlu x, Strahil Popov xx, Kubilay Sönmez x (Alican Özfesli dk. 60 x), Selim Ilgaz xxx, Gökhan Karadeniz x (Helder Barbosa dk. 90+2 ?), Caner Hüseyin Bağ xx (Idir Ouali dk. 74 x), Rayane Aabid xx, Mirkan Aydın xx


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Buğra Çağıran


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Goller: Atakan Üner (dk. 7), Muhammed Mert (dk. 37) (Altınordu), Mirkan Aydın (dk. 33), Selim Ilgaz (dk. 65) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Rayane Aabid, Selim Ilgaz, Mirkan Aydın (Hatayspor), Kemal Rüzgar (Altınordu) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Altınordu, Selim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
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