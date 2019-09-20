Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: B.B. Erzurumspor: 2 - Adanaspor: 1
Son Dakika Spor Haber

TFF 1. Lig: B.B. Erzurumspor: 2 - Adanaspor: 1

1 saat önce

TFF 1. Lig 5. hafta maçında B.B. Erzurumspor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi.

TFF 1. Lig: B.B. Erzurumspor: 2 - Adanaspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig 5. hafta maçında B.B. Erzurumspor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele B.B. Erzurumspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.


Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Mert Güzenge xx, Kemal Mavi xx, Murat Altan xx


B.B. Erzurumspor: Ibrahim Sehic xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx (Mehmet Uçar dk. 45 xx), Gökhan Kardeş ? (Emre Gültekin dk. 10 xx), Mücahit Albayrak x, Hasan Hatipoğlu x (Hasan Ayaroğlu dk. 78 x), Gabriel Obertan x, İbrahim Akdağ x, Rashad Muhammed xx, Osman Çelik xx, Mickael Pote xx, Jugurtha Hamroun xx


Yedekler: Kayacan Erdoğan, Abdulcebrail Akbulut, Sefa Akgün, Emrah Başsan, Mahamadou Ba, Oltan Karakullukçu


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Adanaspor: Goran Karacic xx, Enes Akyol xx, Renan Diniz xx, Marvin Büyüksakarya x, Veli Kızılkaya xx, Hakan Barış x (Utku Şen dk. 63 xx), Okan Kurt xx (Eren Keleş dk. 46 x), Moussa Bagayoko xx, Furkan Özçal x, Emeka Friday Eze x, Roni Gleison xx (Giorgi Arabidze dk. 71 x)


Yedekler: İsa Doğan, İrfan Can Eğribayat, Özgür Özdemir, Serhat Tunç, Abdulkadir Özdemir


Teknik Direktör: Levent Eriş


Goller: Mickael Pote (dk. 41), Gabriel Obertan (dk. 48) (B.B. Erzurumspor), Veli Kızılkaya (dk. 15) (Adanaspor)


Sarı Kartlar: Emre Gültekin, Ibrahim Sehic, Rashad Muhammed (B.B. Erzurumspor), Emeka Friday Eze, Roni, İrfan Can, Hakan Barış, Moussa Bagayoko, Renan Diniz (Adanaspor) - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Ayaroğlu, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
İnternete kavuşan köylüler, davul-zurna ile kutlama yaptı Erdoğan: Yaşanabilir ve marka şehirleri mutlaka kuracağız Kestane toplarken arı soktu, ekipler seferber oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 22:53:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: B.B. Erzurumspor: 2 - Adanaspor: 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]