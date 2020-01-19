TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bursaspor sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bursaspor sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.


Maçtan dakikalar


9. dakikada sağ kanattan gelen Burak Kapacak'ın pasını göğsüyle yumuşatan Seleznov kalecinin sağına vurduğu topu filelerle buluşturdu. 1-0


32. dakikada Bursaspor'un sol kanattan etkili geldiği pozisyondan kazanılan serbest vuruşta topun başına Burak Kapacak geçti. Burak'ın ortasında topla buluşan Seleznov'un düzgün kafa vuruşunda topu kaleci Aykut Özer çeldi.


38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Brahim Darri'nin köşeye giden şutunu kaleci Çağlar Şahin Akbaba kornere çeldi.


51. dakikada orta saha yayının önünde topla buluşan Seleznov, sağ kanatta Burak Kapacak'ı kaçırdı. Ceza sahasında topla buluşan Burak'ın şutunda top az farkla avuta çıktı.


52. dakikada Fatih Karagümrük Cristobal Jorquera ile etkili geldi. Ceza sahasına giren Jorquera topu bekletmeden vururken, kaleci Çağlar Şahin Akbaba üzerine gelen topu uzaklaştırdı.


63. dakikada orta sahadan aldığı topu hızlı bir şekilde orta yaya kadar taşıyan Cristobal Jorquera, topu sağ kanattan bindirme yapan Alassane Ndao'ya ile buluşturdu. Ndao'nun uzak köşeye düzgün vuruşunda top filelerde buluştu. 1-1


90+1. dakikada ceza sahası önünde Özer Hurmacı topla buluştu. Sol ayakla uzak köşeye vuran Özer'in topunu kaleci Aykut Özer kucakladı.


90+2. dakikada son dakikalarda baskısını arttıran Bursaspor'da Özer Hurmacı sol kanattan getirdiği topu altı pas içinde Recep Aydın'la buluşturdu. Recep topu kaleye paralel çevirirken, ortada boş kalan Kubilay Kanatsızkuş meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 2-1


Stat: Bursa Büyükşehir


Hakemler: Hakan Ceylan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Selahattin Altay xx


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Abdullahı Shehu xx, Sedat Dursun xx, Anıl Karaer xx, Onur Atasayar xx, Aykut Akgün x (Özer Hurmacı dk. 73 x), Selçuk Şahin xx (Recep Aydın dk. 55), Burak Kapacak xx (Ali Akman dk. 83 ?), Burak Altıparmak xx, Kubilay Kanatsızkuş xxx, Yevgen Seleznov xxx


Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Jani Atanasov, İsmail Çokçalış, Rüştü Hanlı


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Fatih Karagümrük: Aykut Özer x, Ramazan Civelek xx, Gaber Dobrovoljc xx, Barış Başdaş xx, Alparslan Erdem xx, Zeki Yıldırım xx (Çağrı Ortakaya dk. 87 ?), Cristobal Jorquera xx, Erik Sabo xx, Artur Adam Sobiech x (Alassane Ndao dk. 43 x), Brahim Darri xx, Ahmet Aras xx


Yedekler: Murat Hocaoğlu, Fatih Kuruçuk, Abdulhamit Yıldız, Çağrı Ortakaya, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Yevgen Seleznov (dk. 9), Kubilat Kanatsızkuş (dk. 90+2) (Bursaspor), Alassane Ndao (dk. 63) (Fatih Karagümrük)


Sarı kartlar: Burak Kapacak, Sedat Dursun, Kubilay Kanatsızkuş, Abdullahı Shehu (Bursaspor), Zeki Yıldırım, Alparslan Erdem, Erik Sabo, Barış Başdaş, Ahmet Aras, Alassane Ndao, Gaber Dobrovolij (Fatih Karagümrük) - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Bursaspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
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