TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bursaspor sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

İstanbul'da dövmecide tecavüz dehşeti! Sanık ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Fatih Aksoy konuştu: Biraz kırıldım ama yapacak bir şey yok

Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'dan istifa etti

Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ta çalışmak ayrı bir durum ama Sivasspor'da sorumluluğum var