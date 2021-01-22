TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

TFF 1. Lig'de 18. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Bahattin Şimşek
16.00 Eskişehirspor- Ankaraspor: Zorbay Küçük
19.00 Adana Demirspor- Bursaspor: Onur Özütoprak
24 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü- Beypiliç Boluspor: Emre Kargın
13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor: Burak Pakkan
16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Yiğit Arslan
19.00 Yılport Samsunspor- Altay: Murat Erdoğan
25 Ocak Pazartesi:
16.00 İstanbulspor- Adanaspor: Hakan Ceylan
19.00 Altınordu-Menemenspor: Direnç Tonusluoğlu
Kaynak: AA
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