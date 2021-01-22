TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika

TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

22.01.2021 12:03
TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu, System.String[]

TFF 1. Lig'de 18. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'de 18. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Bahattin Şimşek

16.00 Eskişehirspor- Ankaraspor: Zorbay Küçük

19.00 Adana Demirspor- Bursaspor: Onur Özütoprak

24 Ocak Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü- Beypiliç Boluspor: Emre Kargın

13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor: Burak Pakkan

16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Yiğit Arslan

19.00 Yılport Samsunspor- Altay: Murat Erdoğan

25 Ocak Pazartesi:

16.00 İstanbulspor- Adanaspor: Hakan Ceylan

19.00 Altınordu-Menemenspor: Direnç Tonusluoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika Spor


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