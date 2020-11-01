TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Akhisarspor: 1

90. dakikada Eskişehirsporlu Mehmet Özcan 'ın sağ kanattan yaptığı orta sonucunda vurulan ters bir kafa vuruşu ile top son ada dışarı çıktı.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Eskişehirspor evinde konuk ettiği Akhisarspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok