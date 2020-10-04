TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 Ümraniyespor: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 Ümraniyespor: 1

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Eskişehirspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 Ümraniyespor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Eskişehirspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

32. dakikada topla buluşan Kıvanç Karakaş'ın pasında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya gelen Halil İbrahim Öner'in şutunda, Ümraniyespor kalecisi Ahmet Türkaslan topu kornere çeldi.

36. dakikada kullanılan serbest vuruşta, Onur Bayramoğlu'nun topa eli ile müdahale etmesi sonucu penaltı kararı verildi. Okan Derici, penaltıyı gole çevirerek Ümraniyespor'u öne geçirdi. 0-1

45. dakikada Alperen Kocabaş'ın pasında topla buluşan Mehmet Özcan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruş yaparak topu dışarı gönderdi.

55. dakikada kullanılan korner sonucu Ümraniyesporlu Glumac'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

62. dakikada Mehmet Özcan'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem beyaz noktayı gösterdi. Onur Bayramoğlu'nun kullandığı penaltıda Ümraniyespor kalecisi Ahmet Eyüp Tükraslan topu kurtararak gole izin vermedi.

67. dakikada ceza sahası içine giren Bilal Ceylan'ın pasında İbrahim Halil Öner kaleciyi geçemedi.

79. dakikada Onur Bayramoğlu'nun ortasında müsait pozisyondaki Halil İbrahim Öner'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

80. dakikada Kaan Gül'ün ortasında ters bir vuruş yapan Ercan Coşkun, topu kendi kalesinde gönderdi. 1-1

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Burak Pakkan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Gökhan Barcın xx

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Muahmmet Yahya Akbulut xx, Sezgin Coşkun xx, Onur Bayramoğlu x, İbrahim Halil Öner xx (Hasan Ulaş Uygur dk. 90 ?), Talha Erdoğan xx (Hamed Abodun dk. 66 xx), Alperen Kocabaş xx (Kaan Gül dk. 77 x), Bilal Ceylan xx, Furkan Balaban xx, Mehmet Özcan xx, Kıvanç Karakaş x

Yedekler: Melih Ağa, Furgan Polat, Arda Okumuş, Buğra Çağlıyan, Emir Yıldız, Bedirhan Akçay, Berkay Tanır

Teknik Sorumlu: Serkan Topkaya

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Alim Öztürk xx, Okan Derici x (Turgut Şahin dk. 70 x), Akabueze xx, Aladdin xx, Hasan Artarslan xx (Hüseyin dk. 85 ?), Ante Zivkovic, Yusuf Gültekin xx (Serkan Göksu dk. 46 x), Tomislav Glumac xx (Fernandes dk. 73 x), Ercan xx, Kevin xx (Gomis dk. 46 xx)

Yedekler: Mehmet Bakırbaş, Yunus Mertoğlu, Serkan Göksu, Mehammer Taşkan, Mustafa Sezer, Mustafa Uslu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Okan Dereci (dk. 37) (Ümraniyespor), Ercan Coşkun (dk. 80 k.k.) (Eskişehirspor)

Kırmızı Kart: Kıvanç Karakaş (dk. 88) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Bilal Ceylan, Sezgin Coşkun, Muahmmet Yahya Akbulut (Eskişehirspor), Glumac, Akabueze, Serkan Göksu, Turgut (Ümraniyespor) - ESKİŞEHİR

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 Ümraniyespor: 1
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 Ümraniyespor: 1
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 Ümraniyespor: 1
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 Ümraniyespor: 1
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 Ümraniyespor: 1
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 Ümraniyespor: 1
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 Ümraniyespor: 1

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 Ümraniyespor: 1 - Son Dakika Spor


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