TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 2

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Volkan Şen'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Akyüz'ün sol çaprazdan vuruşunda kaleci Aykut Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
11. dakikada defanstan seken topu alan Jorquera'nın rakibi çalımlayıp ceza yayından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
15. dakikada Jorquera'nın sağ taraftan kullanıldığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Koray'ın kafa vuruşunda kaleci Muhammed topu kornere çeldi.
47. dakikada sol kanattan Rassoul'un ortasında ceza sahasında iyi yükselen Mehmet Akyüz'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
58. dakikada sol kanattan Mehmet Akyüz'ün top sürüp ceza yayı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
69. dakikada ceza yayı üzerinden Jorquera sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2
Stat: Vefa
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Cemil Tunç xx
Fatih Karagümrük: Aykut Özer xx, Koray Altınay xx (Zeki Yıldırım dk. 59 x), Fatih Kuruçuk xx, Yalçın Ayhan xx, Bülent Cevahir xx, Erik Sabo xx, Attamah xx, Ramazan Civelek xx, Alassane Ndao xx (Brahim Darri dk. 61 x), Jorquera xxx, Artur Sobiech xx
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Barış Başdaş, Erdal Öztürk, Efe Tatlı, Engin Bekdemir, Ahmet Aras
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer xx, Tarık Çamdal xx, Semih Güler xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Rassoul xx, Traore xx, Sinan Kurt xx, Volkan Şen xx (Berk Yıldız dk. 82 ?), Aosman xx (Jakub Kosecki dk. 75 x), Erkan Zengin xx (Pa Dibba dk. 85 ?), Mehmet Akyüz xxx
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Okan Alkan, Adil Demirbağ, Tevfik Altındağ
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
Goller: Jorquera (dk. 11 ve 69) (Fatih Karagümrük), Mehmet Akyüz (dk. 47 ve 58) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Ramazan Civelek, Zeki Yıldırım, Bülent Cevahir (Fatih Karagürük), Tarık Çamdal, Rassoul (Adana Demirspor) - İSTANBUL