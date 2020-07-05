TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 BB Erzurumspor: 2 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 BB Erzurumspor: 2

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor, sahasında BB Erzurumspor ile karşılaştı.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor, sahasında BB Erzurumspor ile karşılaştı. Mücadeleyi BB Erzurum 2-0'lık skorla kazandı.

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp'ten TFF'ye çağrı: Başakşehir'le aynı gün aynı saatte oynamalıyız


Maçtan dakikalar


3. dakikada BB Erzurumspor'da Jugurtha Hamroun rakip sahanın solundan ceza sahasına girerek topu kaleye yolladı. 0-1


26. dakikada Giresunspor'da Del Valle orta sahadan getirdiği topu Milinkovic'e yolladı. Milinkovic'in çektiği şut Kaleci Sehic'te kaldı.


41. dakikada BB Erzurunspor'da Ömer Şişmanoğlu'nun pasını Emrah Başsan ceza sahasından ağlara yolladı. 0-2


44. dakikada Giresunspor'da ceza sahasında topa sahip olan Dell Valle kaleyi yokladı. Top Kaleci Sehic'te kaldı.


47. dakikada Giresunspor'da orta sahadan gelen topu kontrol eden Muhammed Himmet gole çok yaklaşarak topu az bir farkla kalenin üzerinden auta attı.


50. dakikada Giresunspor'da Milinkovic, Rusescu'dan gelen pası kaleye gönderirken, top direkten döndü.


59. dakikada Giresunspor rakip sahada baskı kurarak Milinkovic'in pasını değerlendiren Veysel, topu kalenin üzerinden auta attı.


73. dakikada Giresunspor'da Dell Valle orta sahadan kaleye kadar getirdiği topu rakip oyuncularla girdiği mücadelede auta çıkardı.


Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Murat Altan xx


Giresunspor: Metin x, Numan xx, Ahmet Kesim xx (Berkan dk. 59 xx), Mehmet Taş xx, Rusescu xx (Özgür dk. 70 xx) Ahmet İlhan xx (Muhammed Himmet xx dk. 46), Marco Mılınkovıc xx (Tanase dk. 70 xx ), Murat Akça xx, Del Valle xx, da Silva xx, Veysel Karani xx (Alpay dk. 84 ?)


Yedekler: Onurcan, Arda, Atakan, İshak, Ertuğrul


Teknik Sorumlu: Hakan Bulut


BB Erzurumspor: İbrahim Sehıc xxx, Antoine xx, Hasan Hatipoğlu xx (Aykut dk. 87 ?), Mehmet Murat Uçar xx, İbrahim Akdağ xx, Emrah xxx (Cenk dk. 66 x), Jugurtha Hamroun xx (Hasan Ayaroğlu dk. 77 x), Ömer (Oltan dk. 66 x), Mucahit xx, Jasmin xx, Osman xx


Yedekler: Kayacan, Mickael, İbrahim Sissoko


Teknik Sorumlu: Mehmet Özdilek


Goller: Jugurtha Hamroun (dk. 3), Emrah Başsan (dk. 41) (BB Erzurumspor)


Sarı Kartlar: Murat Akça, Numan, Berkant (Giresunspor), Jugurtha Hamroun, Oltan (BB Erzurumspor) - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Jugurtha Hamroun, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 19:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 BB Erzurumspor: 2 - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

18:35 Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti 17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 16:47 Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı 16:44 Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
00:13
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
23:41
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
23:11
Manuel da Costa'nın kalp bölgesine tekme atan Feghouli kırmızı kartla oyun dışında kaldı
21:49
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
21:30
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
20:24
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
20:10
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 01:44:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 BB Erzurumspor: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]