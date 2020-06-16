TFF 1. Lig'in 29. hafta hakemleri açıklandı! - Son Dakika

TFF 1. Lig'in 29. hafta hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 29. haftada görev alacak hakemler şunlar: 19 Haziran Cuma: 20.00 Giresunspor-Adanaspor: Kutluhan Bilgiç20.00 İstanbulspor-Hatayspor: Alper Çetin20 Haziran Cumartesi: 17.

TFF 1. Lig'in 29. hafta hakemleri açıklandı!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 29. haftada görev alacak hakemler şunlar:


19 Haziran Cuma:


20.00 Giresunspor- Adanaspor: Kutluhan Bilgiç


20.00 İstanbulspor- Hatayspor: Alper Çetin


20 Haziran Cumartesi:


17.30 Keçiörengücü- Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu


20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Eskişehirspor: Yiğit Arslan


20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam


21 Haziran Pazar:


17.30 Cesar Grup Ümraniyespor- Fatih Karagümrük: Emre Malok


20.00 Boluspor- Altınordu: Volkan Bayarslan


20.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu


22 Haziran Pazartesi:


20.00 Adana Demirspor- Osmanlıspor: Burak Şeker


Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 03:09 

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'in 29. hafta hakemleri açıklandı! - Son Dakika Spor
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