TFF 1. Lig'in 29. hafta hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 29. haftada görev alacak hakemler şunlar:



19 Haziran Cuma:



20.00 Giresunspor- Adanaspor: Kutluhan Bilgiç



20.00 İstanbulspor- Hatayspor: Alper Çetin



20 Haziran Cumartesi:



17.30 Keçiörengücü- Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu



20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Eskişehirspor: Yiğit Arslan



20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam



21 Haziran Pazar:



17.30 Cesar Grup Ümraniyespor- Fatih Karagümrük: Emre Malok



20.00 Boluspor- Altınordu: Volkan Bayarslan



20.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu



22 Haziran Pazartesi:



20.00 Adana Demirspor- Osmanlıspor: Burak Şeker



