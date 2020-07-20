TFF 1. Lig'in en centilmeni Altınordu - Son Dakika

TFF 1. Lig'in en centilmeni Altınordu

TFF 1. Lig 2019-2020 sezonununda 306 müsabakada 1549 sarı ve 93 kırmızı kart gösterildi.

TFF 1. Lig 2019-2020 sezonununda 306 müsabakada 1549 sarı ve 93 kırmızı kart gösterildi.?

Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı

Ligde hafta başına 2,7 kırmızı ve 45,6 sarı kart ortalaması oluştu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen ara öncesi hafta başına 47,5 olan sarı kart kullanım ortalaması, aradan sonraki 6 haftada 36,3'e geriledi.

Hakemler, 12. haftadaki Adanaspor- Giresunspor maçında 12, 6. haftadaki Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Giresunspor ve 18. haftadaki Bursaspor- Fatih Karagümrük karşılaşmalarında 11 sarı kart gösterdi.

18. haftadaki İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında her iki takım futbolcuları kartla cezalandırılmadı. Ayrıca 14 maçta hakemler sarı kartlarına birer kez başvurdu.

Ligde 11 müsabakada hakemler kırmızı kartlarını ikişer kez kullandı.

En fazla sarı kartı Osmanlıspor gördü

Osmanlıspor, 98 kezle ligde en fazla sarı kart gören ekip oldu. Osmanlıspor'u 97 sarı kartla Ekol Göz Menemenspor izledi. Ligin en az sarı kart gören ekibi ise hakemlerin 66 kez uyarı verdiği Altınordu oldu.

Futbolcuları kırmızı kart görmeyen Altınordu, ligi en centilmen ekip olarak tamamladı.

Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit, 14 kez ile en fazla sarı kart gören isim olurken, bu oyuncuyu 12'şer kezle Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Serdar Güncü, Osmanlıspor'dan Atakan Rıdvan Çankaya ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan İbrahim Akdağ takip etti.

Kırmızı kartlar?

Toplam 93 kırmızı kartın gösterildiği TFF 1. Lig'de Altınordulu futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı. Adanasporlu futbolcular 12, Bursaspor ve Giresunsporlu futbolcular ise sekizer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Hatayspor'dan Kubilay Sönmez, İstanbulspor'dan Ali Aytemur, Osmanlıspor'dan Beykan Şimşek, Giresunspor'dan Guy Landel, İstanbulspor'dan Wellington ikişer kez kırmızı kart gördü.

Takımlara göre kartlar

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu kart raporu şöyle:

TakımlarSarıKırmızı
Adana Demirspor875
Adanaspor9612
Akhisarspor845
Altay875
Altınordu660
B.B. Erzurumspor844
Boluspor846
Bursaspor908
Cesar Grup Ümraniyespor907
Ekol Göz Menemenspor972
Ekol Hastanesi Balıkesirspor955
Eskişehirspor783
Fatih Karagümrük965
Giresunspor948
Hatayspor832
İstanbulspor677
Keçiörengücü733
Osmanlıspor986

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:17 Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'in en centilmeni Altınordu - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:22 Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:59 13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti 16:58 Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak 16:44 Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti 16:16 Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi 16:10 Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı 15:59 Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı 15:56 Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
17:22
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti
16:59
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
16:58
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
16:44
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
16:16
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
16:10
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
15:59
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
15:56
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 17:44:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig'in en centilmeni Altınordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]