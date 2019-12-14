TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Eskişehirspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Eskişehirspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Eskişehirspor: 0

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor evinde Eskişehirspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Eskişehirspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor evinde Eskişehirspor'u ağırladı. Müsabaka İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar


39. dakikada sol kanatta topla buluşan Muhammet Enes'in rakibini çalımlayarak ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Ekrem oyun alanı içine çeldi.


55. dakikada sağ kanattan topla hızlı bir şekilde ceza sahası içine giren Muhammet Enes'in sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanı içine döndü.


67. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası Ali Dere yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


77. dakikada ceza sahasına verilen kısa pasta topla buluşan Cajic'in plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Yasin Kol xx, Muhammet Yumak xx, Anıl Usta xx


İstanbulspor: Alperen xx, Oğuzhan xx, Etoga xx, Ali Aytemur xx, Duhan Aksu xx, Onur Ergün xx, Muhammet Enes xx (Zafer dk. 80 ?), Eslem xx (Mehmet dk. 88 ?), Cajic xx, Ali Dere xxx (Oğuzhan dk. 68 x), Papa xx


Yedekler: Umut, Mensah, Miray, Berkay


Teknik Sorumlu: Tamer Avcı


Eskişehirspor: Ekrem xx, Hakan xx, Mevlüt xx, Erdal xx, Ferhat xx, Mehmet Özcan xx (İbrahim dk. 84 ?), Sissokko xx, Furgan xx (Kıvanç dk. 46 xx), Issah xx, Sekidika xx, Emre xx (Alperen dk. 68 x)


Yedekler: Ebrar, Feyzi, Furkan, Cemali, Hasan, Tolga, Mete


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Gol: Ali Dere (dk. 67) (İstanbulspor)


Kırmızı Kart: Eslem (Maç sonrası) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Ali Dere (İstanbulspor), Sekidika, Kıvanç, Alperen, Mevlüt (Eskişehirspor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, İstanbulspor, Ali Dere, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:31 Kaynak: İHA
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