TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Keçiörengücü: 1

TFF 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar



39. dakikada Sertaç'ın ceza yayından kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü. Pozisyonun devamında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



45+1. dakikada Ali Dere, İbrahim ile paslaşmasının ardından sol taraftan ceza sahası içine girdi. Ali'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü ve savunma uzaklaştırdı.



53. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta defanstan seken topu arka direkte alan Samet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen'den döndü. Pozisyonun devamında yine topu alan Samet'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



58. dakikada savunma arkasına sarkan Kone'nin ceza sahasına sol taraftan girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.



62. dakikada Muhammed Enes'in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Metin son anda sağ alt köşeden meşin yuvarlağı çıkardı.



90+2. dakikada Eslem'in sağ taraftan açtığı ortada arkada direkte İbrahim'in içeriye çevirdiği topu Diouf kafayla tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1



Stat: Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Caner Ek xx, Emrah Ünal xx, Selahattin Altay xx



İstanbulspor: Alperen xx, Muhsin x (Diouf dk. 63 x), Etoga x Ali Aytemur x, Oğuzhan Berber x, Onur x, Muhammed Enes x (Allahyar dk. 73 x), Eslem x, Aldin Cajic x (Muhammed Demirci dk. 78 ?), Ali Dere xx, İbrahim Yılmaz x



Yedekler: Umut, Wellington, Kağan, Berkay, Oğuzhan Akgün, Yunus Emre



Teknik Direktör: Fırat Gül



Keçiörengücü: Metin xx, Abdülkadir xx, Erdi xx, Samet Akaydın xxx, Hüsamettin xx, Süleyman xx, Burak xx, Cem xx (Rıdvan Şimşek dk. 72 x), Sertaç xx (Mendy dk. 46 x), Uğur xx, Kone xx (İshak dk. 83 ?)



Yedekler: Muhammed Birkan, Cihan Can, Madinda, Abdulkadir Kuzey



Teknik Direktör: Serkan Özbalta



Goller: Diouf (dk. 90+2) (İstanbulspor), Samet (dk. 53) (Keçiörengücü)



Sarı kartlar: Onur, Muhsin, İbrahim Yılmaz, Muhammed Demirci (İstanbulspor), Samet, Süleyman (Keçiörengücü) - İSTANBUL