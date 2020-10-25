TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Eskişehirspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Eskişehirspor: 0

25.10.2020 18:03
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Eskişehirspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Eskişehirspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Eskişehirspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

21. dakikada sağ taraftan Egehan'ın yaptığı ortada penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Abazaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

63. dakikada Rroca'nın ara pasında Diouf, ceza sahası içerisine sağ çaprazdan girdi. Kaleye yaklaşarak sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

84. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Muhammet Enes Durmuş'un sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

88. dakikada ceza sahası içinde kaleci Ekrem'in Rroca'ya yaptığı müdahaleyi hakem Cihan Aydın penaltı olarak değerlendirdi.

89. dakikada Onur Ergün'ün kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ekrem'in solundan filelere gitti. 3-0

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Anıl Usta xx

İstanbulspor: Alperen xx, Melih Kabasakal xx, Atchom xx, Wellington xx, Ali Yaşar xx, Onur Ergün xx, Tayyip Ebrar Cumur xx (Levent Ayçiçek dk. 66 x), Abazaj xxx (Muhammed Enes Durmuş dk. 74 x), Egehan xx (Uygar Mert Zeybek dk. 89 ?), Rroca xxx (Issah dk. 89 ?), Diouf xxx (İbrahim Yılmaz dk. 65 x)

Yedekler: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Ali Dere, Uygar Mert Zeybek, Yusuf Özer, İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Hasan Ulaş Uygur xx, Furkan Balaban xx, Sezgin Coşkun xx, Erdal Akdarı xx, Mehmet Özcan xx, Onur Bayramoğlu xx (Talha Erdoğan dk. 46 x), Berkay Tanır xx, Alimi xx, Sholaja xx (Kaan Gül dk. 76 x), Onur Arı xx (İbrahim Halil Öner dk. 61 x)

Yedekler: Melih Ağa, Arda Okumuş, Furgan Polat, Talha Erdoğan, Alperen Kocabaş, Kıvanç Karakaş, Melih Nezir, İbrahim Halil Öner, Onurhan Uyanık

Teknik Direktör: İlhan Var

Goller: Abazaj (dk. 21), Diouf (dk. 63), Onur Ergün (dk. 89 pen.) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Fatih Tekke (Teknik Direktör) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Melih Kabasakal (İstanbulspor), Erdal Akdarı, Kaan Gül, Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Eskişehirspor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, İstanbulspor, Onur Ergün, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Eskişehirspor: 0 - Son Dakika Spor


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