TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - İstanbulspor: 0

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Keçiörengücü sahasında ağırladığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Kutluhan Bilgiç x, Murat Şener x, Bersen Duran x
Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Aydin xx, Cihan Can xx, Hüsamettin Tut xx, İshak Çakmak xx ( Süleyman Olgun, dk. 68 x), Burak Aydın xx, Cem Ekinci xx (Devrim Taşkaya dk. 90 ?), Madinda xx, Dialiba xx, Kone x(Abdulkadir Kuzey dk. 82 x)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Diarra, Uğur Utlu, Soner Gönül
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Zafer Şensoy xx, Wellinton xx, Etoga xx, Oğuzhan Berber xx, Onur Ergün xx, Melih Kabasakal x (Muhammed Enes Durmuş, dk. 68 x), Issah xx (Ali Dere dk. 78 x), Eslem Öztürk xx, Cajic xx, Papa x (İbrahim Yılmaz dk. 75 x)
Yedekler: Halil Yiğit Yitmez, Uygar Mert Zeybek, Egehan Gök, Kağan Miray Bağış, Berkay Görmez, Tuncer Duhan Aksu, Emir Gökçe
Sarı kartlar: Melih Kabasakal (İstanbulspor) İshak Çakmak, Burak Aydın (Keçiörengücü) - ANKARA