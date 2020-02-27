TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - İstanbulspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - İstanbulspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - İstanbulspor: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Keçiörengücü sahasında ağırladığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - İstanbulspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Keçiörengücü sahasında ağırladığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.


Stat: Aktepe


Hakemler: Kutluhan Bilgiç x, Murat Şener x, Bersen Duran x


Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Aydin xx, Cihan Can xx, Hüsamettin Tut xx, İshak Çakmak xx ( Süleyman Olgun, dk. 68 x), Burak Aydın xx, Cem Ekinci xx (Devrim Taşkaya dk. 90 ?), Madinda xx, Dialiba xx, Kone x(Abdulkadir Kuzey dk. 82 x)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Diarra, Uğur Utlu, Soner Gönül


İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Zafer Şensoy xx, Wellinton xx, Etoga xx, Oğuzhan Berber xx, Onur Ergün xx, Melih Kabasakal x (Muhammed Enes Durmuş, dk. 68 x), Issah xx (Ali Dere dk. 78 x), Eslem Öztürk xx, Cajic xx, Papa x (İbrahim Yılmaz dk. 75 x)


Yedekler: Halil Yiğit Yitmez, Uygar Mert Zeybek, Egehan Gök, Kağan Miray Bağış, Berkay Görmez, Tuncer Duhan Aksu, Emir Gökçe


Sarı kartlar: Melih Kabasakal (İstanbulspor) İshak Çakmak, Burak Aydın (Keçiörengücü) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, İshak Çakmak, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:03 Kaynak: İHA
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