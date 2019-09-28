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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Ümraniyespor: 1

12 dakika önce

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Ümraniyespor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.


Stat: Aktepe


Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Deniz Turgut xx, Bersan Duran xx


Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Erdi Dikmen xx, Samet Akaydin xx, Hüsamettin Tut xx, Süleyman Olgun xx (Levy Clement Madinda dk. 79 ?), Burak Aydın xx, Cem Ekinci xx (Theodore Mendy dk. 89 ?), Uğur Utlu xx, Sertaç Çam xx, Famoussa Kone xxx (Abdulkadir Kuzey dk. 58 x)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, İshak Çakmak


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Gökhan Süzen xx, Vasco Fernandes xx, Tarık Tekdal xx, Alaaddin Okumuş xx, Muhammed Gönülaçar xx, Bahadır Taşdelen xx (Emre Kurt dk. 90 ?), Riad Nouri xx, Emircan Altıntaş xx (Valentin Lazar dk. 69 x), Timur Temeltaş x (Serkan Göksu dk. 46), Honore Gomis xx


Yedekler: Enes Fidayeo, Muharrem Öner, Aykut Emre Yakut, Chukwuma Akabueze


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Goller: Famoussa Kone (dk. 26) (Keçiörengücü), Honore Gomis (dk. 67) (Ümraniyespor)


Kırmızı kart: Honore Gomis (dk. 90) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Abdulkadir Korkut, Burak Aydın, Erdi Dikmen (Keçiörengücü), Muhammed Gönülaçar, Honore Gomis, Serkan Göksu, Tarık Tekdal (Ümraniyespor) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Aktepe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:11 Kaynak: İHA
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