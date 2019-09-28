TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Ümraniyespor: 1

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Deniz Turgut xx, Bersan Duran xx
Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Erdi Dikmen xx, Samet Akaydin xx, Hüsamettin Tut xx, Süleyman Olgun xx (Levy Clement Madinda dk. 79 ?), Burak Aydın xx, Cem Ekinci xx (Theodore Mendy dk. 89 ?), Uğur Utlu xx, Sertaç Çam xx, Famoussa Kone xxx (Abdulkadir Kuzey dk. 58 x)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, İshak Çakmak
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Gökhan Süzen xx, Vasco Fernandes xx, Tarık Tekdal xx, Alaaddin Okumuş xx, Muhammed Gönülaçar xx, Bahadır Taşdelen xx (Emre Kurt dk. 90 ?), Riad Nouri xx, Emircan Altıntaş xx (Valentin Lazar dk. 69 x), Timur Temeltaş x (Serkan Göksu dk. 46), Honore Gomis xx
Yedekler: Enes Fidayeo, Muharrem Öner, Aykut Emre Yakut, Chukwuma Akabueze
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Goller: Famoussa Kone (dk. 26) (Keçiörengücü), Honore Gomis (dk. 67) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Honore Gomis (dk. 90) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Abdulkadir Korkut, Burak Aydın, Erdi Dikmen (Keçiörengücü), Muhammed Gönülaçar, Honore Gomis, Serkan Göksu, Tarık Tekdal (Ümraniyespor) - ANKARA