Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Hatayspor: 1
Son Dakika Spor Haber

TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Hatayspor: 1

28 dakika önce

TFF 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Hatayspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.


Stat: Osmanlı


Hakemler: Alper Çetin xx, Kemal Mavi xx, Cem Özbay xx


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Ali Eren İyican x (Tamer Aşık dk. 46 x), Hasan Kılıç x, Halil İbrahim Esen ? (Barış Zeren dk. 15 xx), Erdem Çetin Kaya x, Eric Ayuk xx, Atakan Rıdvan Çankaya x, Jovan Blagojevic xx, Oğuz Yıldırım x, Okan Deniz x (Mehmet Yiğit dk. 46 x), Beykan Şimşek x


Yedekler: Santiago Mele, Ali Ülgen, Görkem Can Güner, Doğukan Efe, Tunahan Keskin, Mertan Caner Öztürk


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Hatayspor: Akın Alkan xx, Sadi Karaduman xx, Mesut Çaytemel xx, Yusuf Abdioğlu xx, Selim Ilgaz xx (Alican Özfesli dk. 80 ?), Gökhan Karadeniz xx (Helder Barbosa dk. 73 x), Kubilay Sönmez xx, Idir Quali xx, Caner Hüseyin Bağ xx, Aabid Rayane xx, Mirkan Aydın xx (Hamza Gür dk. 87 ?)


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Loteteka Bokila


Teknik Direktör: Murat Sönmez


Gol: Gökhan Karadeniz (dk. 45) (Hatayspor)


Kırmızı Kartlar: Hasan Kılıç (Devre Arası), Beykan Şimşek (dk. 81) (Osmanlıspor)


Sarı Kartlar: Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor), Yusuf Abdioğlu, Gökhan Karadeniz, Ömer Alıcı, Idir Quali, Alican Özfesli (Hatayspor) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1 milyonluk soruyu bilen Arda Ayten Instagram'da fenomen oldu
Fenerbahçe Beko'nun efsane malzemecisi Erkan Karaca, Ali Koç'a türkü söyledi! Artan kazalar sonrası İBB'den açıklama: Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor Serinlemek için Zap Suyu'na giren 2 kuzen boğularak can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 19:10:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Hatayspor: 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]