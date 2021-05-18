TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Altınordu, sahasında Samsunspor'la karşılaştı. İzmir ekibi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken rövaş için büyük bir avantaj elde etti.
Altınordu'ya galibiyeti getiren golü 49. dakikada Yusuf Yalçın Arslan kaydetti. Samsunspor'da Gökhan Alsan'ın 90+3. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Erhan Erentürk kurtardı. Ev sahibi Altınordu'da 85. dakikada Yener Hüsamettin direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu sonucun ardından Altınordu, rövanş öncesinde avantajı elde etti.
Bu mücadelenin rövanşı, 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Yeni Samsun Stadyumu'nda oynanacak.
Son Dakika › Spor › TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altınordu, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor