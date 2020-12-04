TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 2 İstanbulspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 2 İstanbulspor: 0

04.12.2020 17:59
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 2 İstanbulspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Papa Diouf, kaptığı topun ardından ceza sahası dışından yaptığı şut girişiminde top kaleci Haydar'da kaldı.

40. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Erdem'in ortasın arka direkte iyi yükselen Tarık, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0

66. dakikada Erdem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Papa Diouf'un elle oynamasının ardından hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada Aosman'ın kullandığı penaltıda kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kurtardı ve kornere çeldi.

77. dakikada Gökcan'ın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Pucko'nun çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Vefa

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Bahtiyar Birinci xx, Ferdi Karadoruk xx

Tuzlaspor: Haydar xx, Erdem xx, Tarık Tekdal xxx, İsmail Konuk xx, Yasin Güreler xx, Gökcan Kaya xx, Aldin Cajic xx (Ahmet Yazar dk. 78 x), Aias Aosman xx (Arif Morkaya dk. 85 ?), Segbefia xx, Thuram xx (Onat Kutay dk. 90+2 ?), Pucko xxx (Samet dk. 85 ?)

Yedekler: Angeler, Özgürcan Özcan, Adama Sarr

Teknik Direktör: Taner Taşkın

İstanbulspor: Alperen Uysal x, Melik Kabasakal x, Cihat Çelik x, Kamal Issah x (Egehan Gök dk. 72 x), Etoga x, Ali Yaşar x, Onur Ergün x, Papa Diouf x (İbrahim Yılmaz dk. 83 ?), Tayyip Ebrar x (Ali Dere dk. 46 x), Levent Ayçiçek x (Berkay Görmez dk. 83 ?), Abazaj x (Muhammed Enes dk. 72 ?)

Yedekler: Alp Arda, Emrecan, Tuncer, Uygar Mert, Emir Gökçe

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Tarık (dk. 40), Pucko (dk. 77) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Levent, Ali Yaşar, Papa Diouf, Kamal Issah (İstanbulspor), Pucko (Tuzlaspor) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 2 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 2 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 2 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 2 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 2 İstanbulspor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Tuzlaspor, Papa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 2 İstanbulspor: 0 - Son Dakika Spor


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