Tff 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Yılport Samsunspor: 2

TFF
2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Yılport Samsunspor
'u sahasında 3-2 mağlup etti.
Maçın karnesi
Stat: Yeni Diyarbakır
Stadyumu
Hakemler: Veli Karakaya
xx, Birtan Yavuz xx, Boran Turhan xx
Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu xXx, Ömer Karancı xx, Yiğitcan Gölboyu
xxx, Volkan Geyik
xx, Oğuz Çetinkaya
xxx, Hasan Küçcük xxx, Mansur Çalar
xx, Muhammed Burak
Taşdemir xxx (Dk. 89 Ferhat Yaşar
?), Umut Koçin xx (Dk. 70 Erkut Şentürk
x), Mehmet Sıddık
İstemi xx, Furkan Yaman
xx (Dk. 73 Muhlis İstemi x)
Yılport Samsunspor: Ahmet Altın
xx, Erhan Kartal
xxx, Nuri Terliksiz xx, Aytaç Sulu xx, Canberk Dilaver
xx, Savaş Yılmaz
xx (Dk. 70 İlyas Kubilay Yavuz
x), Yılmaz Özeren xx, Samet Asatekin xxx, İrfan Başaran x (Dk. 58 Bahattin Köse
x), Erhan Şentürk
x (Dk. 58 Onur Eriş
x) Abdulkadir Özgen
xx
Goller: Dk. 20 Yiğitcan Gölboyu, Hasan Küçcük (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45 Ömer Karancı (Kendi kalesine), Dk. 80 Abdulkadir Özgen (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Mansur çalar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 29 İrfan Başaran, Dk. 57 Yılmaz Özeren, Dk. 67 Savaş Yılmaz, Dk. 75 Aytaç Sulu, Dk. 90+2 Onur Eriş (Yılport Samsunspor)
Kırmızı kart: Dk. 81 Mehmet Sıddık İstemi (Amed Sportif Faaliyetler) - DİYARBAKIR