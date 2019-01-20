Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Yılport Samsunspor: 2

Tff 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Yılport Samsunspor: 2

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Yılport Samsunspor'u sahasında 3-2 mağlup etti.

Tff 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Yılport Samsunspor: 2, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Yılport Samsunspor'u sahasında 3-2 mağlup etti.

Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır Stadyumu

Hakemler: Veli Karakaya xx, Birtan Yavuz xx, Boran Turhan xx

Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu xXx, Ömer Karancı xx, Yiğitcan Gölboyu xxx, Volkan Geyik xx, Oğuz Çetinkaya xxx, Hasan Küçcük xxx, Mansur Çalar xx, Muhammed Burak Taşdemir xxx (Dk. 89 Ferhat Yaşar ?), Umut Koçin xx (Dk. 70 Erkut Şentürk x), Mehmet Sıddık İstemi xx, Furkan Yaman xx (Dk. 73 Muhlis İstemi x)

Yılport Samsunspor: Ahmet Altın xx, Erhan Kartal xxx, Nuri Terliksiz xx, Aytaç Sulu xx, Canberk Dilaver xx, Savaş Yılmaz xx (Dk. 70 İlyas Kubilay Yavuz x), Yılmaz Özeren xx, Samet Asatekin xxx, İrfan Başaran x (Dk. 58 Bahattin Köse x), Erhan Şentürk x (Dk. 58 Onur Eriş x) Abdulkadir Özgen xx

Goller: Dk. 20 Yiğitcan Gölboyu, Hasan Küçcük (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45 Ömer Karancı (Kendi kalesine), Dk. 80 Abdulkadir Özgen (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mansur çalar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 29 İrfan Başaran, Dk. 57 Yılmaz Özeren, Dk. 67 Savaş Yılmaz, Dk. 75 Aytaç Sulu, Dk. 90+2 Onur Eriş (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Mehmet Sıddık İstemi (Amed Sportif Faaliyetler) - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:32 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Spor
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