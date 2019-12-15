TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 1

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 17. haftasında Bandırmaspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı 3 puanla tamamladı.

TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 1, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 17. haftasında Bandırmaspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı 3 puanla tamamladı.


Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Hakan Ülker xx, Ersin Erbay xx, Murat Tuğberk Curbay xx


Bandırmaspor: Zülküf Özer xxx, Birhan Vatansever xx, Feyyaz Belen xx, Sinan Akaydın x (Adem Alkaşi dk. 90+1 ?), Erkan Taşkıran xxx, Abdullah Karmil x, Doğan Can Davas xx (Benhur Keser dk. 71 xx), Hüseyin Bak xx, Onur Akbay x, Ali Kuçik xx (Timur Kosavalı dk. 80 ?), Rıdvan Koçak xx


Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe xx, Hüseyin Öztürk xx, Ahmet Kaan Ergün xx, Berat Tosun xxx, Eyüpcan Delibalta xx, Burak Çolak xx, Erçin Ilgaz xx (Mehmet Atik dk. 85 ?), Furkan Işıkdemir xx (Mehmet Taşcı dk. 81 ?), Alaettin Batuhan Tur xx, Çınar Tarhan xx, Yusuf Yıldırım xx (Akın Akman dk. 68 ?)


Goller: Berat Tosun (dk. 26) (Etimesgut Belediyespor), Ali Kuçik (dk. 32) (Bandırmaspor), Feyyaz Belen (dk. 81) (Bandırmaspor)


Sarı kartlar: Birhan Vatansever (Bandırmaspor), Erçin Ilgaz (Etimesgut Belediyespor) - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Etimesgut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
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