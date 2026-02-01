TFF 2. Lig: Bursaspor ve Batman Petrolspor Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
TFF 2. Lig: Bursaspor ve Batman Petrolspor Liderliğini Sürdürüyor

01.02.2026 19:23
Bursaspor, Adanaspor'u 6-0 yenerek Kırmızı Grup'ta liderliğini devam ettirirken, Batman Petrolspor da Beyaz Grup'ta 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 22. hafta, Beyaz Grup'ta ise 24. hafta maçları tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış mücadelesinde Bursaspor, taraftarı önünde Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek puanını 50'ye yükseltmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar, Kırmızı Grup'ta 4 puan farkla lider konumda.

Beyaz Grup'ta ise lider Batman Petrolspor, Adana 01 FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Kepezspor'u deplasmanda 2-1 yenen Muğlaspor, puanını 50'ye yükseltirken zirveyle arasındaki puan farkını da 1'e indirdi.

Kırmızı Grup'ta 22., Beyaz Grup'ta ise 24. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

Kırmızı Grup:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.BURSASPOR

22

16

2

4

56

15

41

50

2.MUŞSPOR

22

14

4

4

53

23

30

46

3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR

21

14

3

4

52

14

38

45

4.ALİAĞA FUTBOL

22

13

4

5

47

16

31

43

5.MARDİN 1969 SPOR

20

12

4

4

41

18

23

40

6.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR

22

11

6

5

45

24

21

39

7.MENEMEN FK

22

11

6

5

41

22

19

39

8.GÜZİDE GEBZESPOR

21

9

8

4

32

17

15

35

9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR

22

7

10

5

38

22

16

31

10.KCT 1461 TRABZON FK

21

8

7

6

35

33

2

31

11.ANKARA DEMİRSPOR

22

8

5

9

27

35

-8

29

12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR

22

7

5

10

28

26

2

26

13.FETHİYESPOR

22

6

6

10

34

31

3

24

14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR

22

5

9

8

30

29

1

24

15.SOMASPOR

21

4

3

14

20

49

-29

15

16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU

21

4

3

14

22

61

-39

12

17.ADANASPOR

22

1

1

20

9

108

-99

4

18.YENİ MALATYASPOR

21

0

2

19

8

75

-67

-43

NOT: Yeni Malatyaspor'un 45, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3 puanı silinmiştir.

Beyaz Grup:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.BATMAN PETROLSPOR

23

15

6

2

48

22

26

51

2.MUĞLASPOR

22

15

5

2

35

12

23

50

3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR

22

14

4

4

40

23

17

46

4.SULTAN SU İNEGÖLSPOR

23

12

6

5

45

26

19

42

5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR

22

11

9

2

41

25

16

42

6.İSKENDERUNSPOR

23

12

4

7

39

28

11

40

7.ADANA 01 FK

23

11

7

5

32

21

11

40

8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR

22

11

4

7

52

26

26

37

9.GMG KASTAMONUSPOR

23

10

5

8

36

32

4

35

10.MKE ANKARAGÜCÜ

22

10

5

7

29

27

2

35

11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI

23

6

10

7

27

24

3

28

12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

23

7

5

11

26

35

-9

26

13.MERKÜR JET ERBAASPOR

23

7

3

13

27

41

-14

24

14.KARACABEY BELEDİYESPOR

23

6

4

13

25

35

-10

22

15.BEYKOZ ANADOLUSPOR

22

5

4

13

21

37

-16

19

16.KARAMAN FK

23

3

7

13

18

45

-27

16

17.KEPEZSPOR

22

4

4

14

19

48

-29

16

18.ALTINORDU

23

2

7

14

13

44

-31

13

19.BUCASPOR 1928

23

3

3

17

28

50

-22

12

Kaynak: AA

