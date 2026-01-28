TFF 2. Lig'de Haftanın Sonuçları - Son Dakika
TFF 2. Lig'de Haftanın Sonuçları

28.01.2026 20:17
Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor liderliğini korudu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21'inci, Beyaz Grup'ta ise 23'üncü hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta lider Bursaspor, deplasmanda Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol'u 1-0 yenerek ilk sıradaki yerini korudu. Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor, ağırladığı Anagold 24Erzincanspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

İki grupta oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.BURSASPOR21152450153547
2.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR20142451133844
3.MUŞSPOR21134451222943
4.ALİAĞA FUTBOL21124545153040
5.MARDİN 196920124441182340
6.ISBAŞ ISPARTA 3221115543222138
7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ21115541221938
8.GÜZİDE GEBZESPOR2198432171535
9.KCT 1461 TRABZON FK208753429531
10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR2179536201630
11.ANKARA DEMİRSPOR218582633-729
12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL2174102725225
13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR215883029123
14.FETHİYESPOR2046102730-318
15.SOMASPOR2043131947-2815
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL2143142261-3912
17.ADANASPOR2111199102-934
18.YENİ MALATYASPOR200218872-64-43
Not: Yeni Malatyaspor'a 45, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'na 3 puan silme cezası verilmiştir.

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR22155247212650
2.MUĞLASPOR21145233112247
3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR21143440231745
4.SULTAN SU İNEGÖLSPOR22125543241941
5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR21109237231439
6.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ22116531201139
7.İSKENDERUNSPOR2211473627937
8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR21104750262434
9.GMG KASTAMONUSPOR2210483430434
10.MKE ANKARAGÜCÜ219572625132
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ2261062521428
12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR2274112635-925
13.MERKÜR JET ERBAASPOR2272132741-1423
14.KARACABEY BELEDİYESPOR2263132535-1021
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR2254132137-1619
16.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ2237121742-2516
17.KEPEZSPOR2144131846-2816
18.ALTINORDU2227131342-2913
19.BUCASPOR 19282233162646-2012

Kaynak: AA

Batman Petrolspor, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

