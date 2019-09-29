Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 - Bandırmaspor: 1
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TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 - Bandırmaspor: 1

38 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında B. Elazığspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 - Bandırmaspor: 1, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında B. Elazığspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.


Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Burak Pakkan xx, Kadir Kantekin xx, Hüseyin Can xx


Birevim Elazığspor: Ali Karataş xx, Onur Alsu xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Ahmet Burak Solakel xx (Hebat dk. 86 ?), Murat Ceylan xx, Kadir Bekmezci xx, Serdar Özbayraktar xx, Cengizhan Akgün x (Selim Enes dk. 46 xxx), Murathan Özen xx, Kadir Taşoğlu xx, Ömer Yıldız x (İzzet dk. 46 xx)


Bandırmaspor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Birhan Vatansever xx, Sinan Akaydın xx (Batuhan dk. 69 x), Erkan Taşkıran xx, Adem Alkaşi xx, Abdullah Karmil xx, Hüseyin Bak xx, Samet Katanalp xx (Yusuf dk. 78 x), Benhur Keser xxx (Ali dk. 66 x), Rıdvan Koçak xx, İrfan Başaran xx


Goller: Selim Enes (dk. 90) (Elazığspor), Benhur (dk. 21) (Bandırmaspor)


Sarı Kartlar: Serdar, Selim Enes (Elazığspor), İrfan (Bandırmaspor) - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Selim, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:34 Kaynak: İHA
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