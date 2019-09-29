TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 - Bandırmaspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında B. Elazığspor , sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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