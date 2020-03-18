TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Başkent Akademi FK: 3 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Başkent Akademi FK: 3 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Başkent Akademi FK: 3

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, erteleme müsabakasında konuk ettiği Başkent Akademi FK'ya 3-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Başkent Akademi FK: 3, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, erteleme müsabakasında konuk ettiği Başkent Akademi FK'ya 3-0 mağlup oldu.


Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Okan Akbal xx, Ozan Bekar xx


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Tekin Adar xx (Recep Oğuz dk.74 xx), Batuhan Aygün xx (Raif Gündoğdu dk.62 xx), Burak Demireğen xx, Murat Kayalı xx, Mert Çakar xx, Tuğay Adamcıl xx, Sancar Yıldırım xx, Muharrem Efe xx, Furkan Mızrak xx, İlke Tankul xx


Yedekler: Ogün Alkan, Okan Dede, Denizhan Uçak


Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş


Başkent Akademi FK: Taha Ayan xx, Abdullah Çelik xx, Ahmet Sun xx, Zeki Korkmaz xx (Ahmet Karaman dk.79 ?), Yunus Emre Kasal xx (Hüseyin İriç dk.66 xx), Ömer Bozan xx, Emrah Taysı xx, Alper Önal xx (Osman Şahin dk.51 xx), Eren Tokat xx, Salih Sefercik xx, Eyüp Poyraz xx


Yedekler: Kaan Parıltan, Hasan Genç, Yasin Abdioğlu, Nezir Özer


Teknik Direktör: Dursun Karamustafa


Goller: Alper Önal (dk. 6), Ahmet Sun (dk. 85), Ömer Bozan (dk. 90) (Başkent Akademi FK)


Sarı Kartlar: Cengiz Biçer, Murat Kayalı, Muharrem Efe, Burak Demireğen (Gümüşhanespor), Alper Önal, Osman Şahin, Salih Sefercik (Başkent Akademi FK) - GÜMÜŞHANE

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:31 Kaynak: İHA

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