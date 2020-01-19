TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - 1922 Konyaspor: 3 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - 1922 Konyaspor: 3 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - 1922 Konyaspor: 3

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta mücadelesinde Gümüşhanespor, sahasında 1922 Konyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - 1922 Konyaspor: 3, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta mücadelesinde Gümüşhanespor, sahasında 1922 Konyaspor'a 3-1 mağlup oldu.


Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Hasan Kaçar xx, Onur Tanrıverdi xx, Kadir Beyaz xx


Gümüşhanespor: Ogün Alkan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx, Hasan Kaşıkara xx, Raif Gündoğdu xx, Burak Demireğen xx, Mert Çakar xx, Tuğay Adamcıl xx, Sancar Yıldırım xx, Muharrem Efe xx (Tekin Adar dk. 69 xx), Furkan Mızrak xx, İlke Tankul xx (Murat Kayalı dk. 75 xx)


1922 Konyaspor: Kadem Burak Yaşar xx, Seydi Kayasoy xx, Anıl Şahin xx, Şehmus Aslan xx, (Ali Ateş dk.34 xx) Güray Gazioğlu xx (Doğan Can Gölpek dk.78 xx), Mehmet Tuğrul Başkan xx (Alperen Aydın dk.87 ?), Seddar Karaman xx, Seyit Ahmet Han xx, Can Demir Aktav xx, Fuat Duran xx, Ekrem Kayılıbal xx


Goller: Muharrem Efe (dk. 15) (Gümüşhanespor), Seddar Karaman (dk.21 ve 65), Ali Ateş (dk. 90) (1922 Konyaspor)


Sarı Kartlar: Hasan Kaşıkara, Sancar Yıldırım, Furkan Mızrak (Gümüşhanespor), Fuat Duran (1922 Konyaspor) - GÜMÜŞHANE

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Konyaspor, EFE, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:05 Kaynak: İHA
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