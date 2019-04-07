Tff 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Utaş Uşakspor: 1

TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor
1966, konuk ettiği Utaş Uşakspor
'u 2-1 yendi.
Stat: Gazi
Hakemler: Sinan Dereci xxx, Muhammet Yumak
xxx, Cemal Alpay xxx
Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik xxx, Mustafa Çakır
xx (Yakup Yiğit
dk. 88 ?), Abdulaziz Solmaz
xxx (Haşim Çoban dk. 80 ?), Erkan Taşkıran
xxx, Şaban Özel
xx, Soner Dikmen
xx, Kemal Tokak
xx, Bulut Kaya xx, Artun Akçakın
xxx, Yasin Yener xx (Haşim Çoban dk. 66 x), Bahri Can Avcı
xx
Utaş Uşakspor: Oğün Karakaya
xx, Ahmet Aktaş
xx, Oğuzhan Yıldırım xx (Şemsettin Ender Kılıç
dk. 87 ?), Kerem Çağatay xx (Rıdvan Özdemir
dk. 64 x), Murat Gürbüzerol
xx, Oğuzhan Kayar
xx, Mete Yıldız xx, Özgen Erdem
xx (Levent Aktuğ dk. 82 ?), Tayfur Emre Yılmaz
xx, Nuri Melih Mursal xxx, Semih Beyaz xx
Goller: Muhammed Haşim Çoban (dk. 46) (Kastamonuspor 1966)
Sarı kartlar: Soner Dikmen, Bahri Can Avcı (Kastamonuspor 1966), Nuri Melih Murbal, Semih Yıldız, Ağuzhan Kayar, (Utaş Uşakspor) - KASTAMONU