Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Utaş Uşakspor: 1

Tff 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Utaş Uşakspor: 1

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor 1966, konuk ettiği Utaş Uşakspor'u 2-1 yendi.

Tff 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Utaş Uşakspor: 1, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor 1966, konuk ettiği Utaş Uşakspor'u 2-1 yendi.

Stat: Gazi

Hakemler: Sinan Dereci xxx, Muhammet Yumak xxx, Cemal Alpay xxx

Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik xxx, Mustafa Çakır xx (Yakup Yiğit dk. 88 ?), Abdulaziz Solmaz xxx (Haşim Çoban dk. 80 ?), Erkan Taşkıran xxx, Şaban Özel xx, Soner Dikmen xx, Kemal Tokak xx, Bulut Kaya xx, Artun Akçakın xxx, Yasin Yener xx (Haşim Çoban dk. 66 x), Bahri Can Avcı xx

Utaş Uşakspor: Oğün Karakaya xx, Ahmet Aktaş xx, Oğuzhan Yıldırım xx (Şemsettin Ender Kılıç dk. 87 ?), Kerem Çağatay xx (Rıdvan Özdemir dk. 64 x), Murat Gürbüzerol xx, Oğuzhan Kayar xx, Mete Yıldız xx, Özgen Erdem xx (Levent Aktuğ dk. 82 ?), Tayfur Emre Yılmaz xx, Nuri Melih Mursal xxx, Semih Beyaz xx

Goller: Muhammed Haşim Çoban (dk. 46) (Kastamonuspor 1966)

Sarı kartlar: Soner Dikmen, Bahri Can Avcı (Kastamonuspor 1966), Nuri Melih Murbal, Semih Yıldız, Ağuzhan Kayar, (Utaş Uşakspor) - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:40 Kaynak: İHA

Dikmen, Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Kastamonuspor, Spor
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