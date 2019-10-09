Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK - UTAŞ Uşakspor: 1-2
Son Dakika Spor TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK - UTAŞ Uşakspor: 1-2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK - UTAŞ Uşakspor: 1-2

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor FK, evinde konuk ettiği UTAŞ Uşakspor'a 2-1 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK - UTAŞ Uşakspor: 1-2, System.String[]

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor FK, evinde konuk ettiği UTAŞ Uşakspor'a 2-1 mağlup oldu.


Stat: Van Atatürk


Hakemler: Bilal Köseoğlu xx, Bülent Uludoğan xx, Yakup Bulut xx


Van Spor FK: Salih Şenbaş x, Serdar Cansu x, Yakup Demir x, Samet Cantürk x, Barış Gök x, Sefa Küpeli x (Mert Özyıldırım dk. 61 x), Barış Sağır x, Oktay Aydın xx, Mehmet Sıddık İstemi x (Timuçin Aşcıgil dk. 79 x), Batuhan Er x, Tunç Murat Behram x (Emrah Tacir dk. 61 x)


Teknik Sorumlu: Hasan Erkin Şimşir


UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın xx, Oğuzhan Yazıcı xx, Berkay Özer xx (Emre Demir dk. 46 xx), Berat Çetinkaya xx, Alpay Koldaş xx, Seçkin Getbay xx, Abdullah Balıkçı xx, Ali Say xxx (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 46 xx), İbrahim Şirin xx, Kadir Arı xx (Feyyaz Aydil dk. 74 xx), Ömer Akyörük xx


Teknik Sorumlu: Ali Seçkin Topçu


Goller: Kadir Arı (dk. 12) Feyyaz Aydil (dk. 90) (UTAŞ Uşakspor), Oktay Aydın (dk. 19) (Vanspor FK)


Sarı Kartlar: İbrahim Şirin (dk. 10), Berat Çetinkaya (62), Emre Demir (dk. 72), Oğuzhan Yazıcı (dk. 85), Feyyaz Aydil (dk. 90+4) (UTAŞ Uşakspor), Samet Cantürk (dk. 68), Yakup Demir (dk. 90+4), Mert Özyıldırım (dk. 90+5) (Vanspor FK) - VAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Yakup Demir, Uşakspor, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:22 Kaynak: İHA
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