TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. Hafta müsabakasında Kırşehir Belediyespor Ahi Stadında, Kardemir Karabükspor 'u 3-0 yendi. Maç öncesi iki takım oyuncuları Barış Pınarı Harekatına destek olmak için asker selamı verdi. Kırşehir Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'> Spor taraftarı ise dev Türk Bayrağı açarak 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganı attı.

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Ali Çetin: Böyle bir haksızlık bir daha olursa bu insanları kimse durduramaz