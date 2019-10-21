Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. Hafta müsabakasında Kırşehir Belediyespor Ahi Stadında, Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi.

TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. Hafta müsabakasında Kırşehir Belediyespor Ahi Stadında, Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi. Maç öncesi iki takım oyuncuları Barış Pınarı Harekatına destek olmak için asker selamı verdi. Kırşehir Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor taraftarı ise dev Türk Bayrağı açarak 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganı attı.


Stat: Ahi


Hakemler: Semih Kurt xxx, Gürcan Dönmez xxx, Birtan Yavuz xxx


Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi xx, Birol Parlak xx, Metin Aydın xx, İsmail Düzgün (dk.62 Ümit Karaal) xx İlker Sayan xx, Ahmet Karadayı xx, Serhat Mermer xx, Berkay Öztuvan (dk.77 Ahmet Mert Bayındır)xx, Volkan Geyikxx, Onur KarakabakXx, Yusuf Akbulut (83. Yaşar Çetin)xx,


Kardemir Karabükspor: Halit Tokurxx, Arda Belen xx, Tuğrul Yavaşçı xx,Emre Eser (dk.87 Melih Berat Arslan) xx, Toykan Topuz (dk.71 Ömer Çelik) xx, Fatih Tultak xx, Doğukan Sabih Toksöz (dk.42 Fatih Kızılay) xx Abdullah Sezgin xx, Cihan Aydın xx Berk Kervankıran xx Batuhan Kurt xx


Goller: Ahmet Karadayı (dk.15), İsmail Düzgün (dk.38), İlker Sayan (dk. 74), Kırşehir Belediyespor


Sarı Kartlar: Berk Kervankıran (dk.17), Arda Belen (dk.66), Tuğrul Yavaşçı (dk. 68), Batuhan Kurt (dk.71), Kardemir Karabükspor, Metin Aydın (dk.75), Kırşehir Belediyespor - KIRŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Metin Aydın, Kırşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:01 Kaynak: İHA
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