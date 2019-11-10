Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Bayburt Özel İdare: 2
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Bayburt Özel İdare: 2

TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Bayburt Özel İdare: 2

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Bayburt Özel İdare'ye 2-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Bayburt Özel İdare: 2, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Bayburt Özel İdare'ye 2-0 mağlup oldu.


Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi


Hakemler: Çağdaş Altay xx, Armağan Çekinmez xx, Efe Kurtuluş xx


Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz xxx, Safa Yıldırım xx, Ercüment Eray Ataklı xx, Onur Erdem Günel x (Osman Bayrak dk. 46 x), Gencay Erten x (Mustafa Aydın dk. 58 x), Burak Asan xx Serkan Yavuz xx, Kerem Kaya xx, Şevki Çınar xx, Ömer Faruk Emeç xxx, Fatih Çolak xx (Mete Sevinç dk. 70 x)


Bayburt Özel İdare: Alişan Şeker xx, Alper Tursun x (Furkan Tütüncü dk. 21 x) (Burak Göksel dk. 90+2 ?), Erol Yükseker xx, Bilal gülden xx (Niyazi Gülden dk. 75 x), Haydar Deniz xx, Sinan Özkan xx, Tayyib Kanarya xx, Yusuf Onur Arıkan xx, Azad Filiz xx, Volkan Çekiç xx, Ethem Ercan Pülgir xx


Goller: Tayyib Kanarya (dk. 42), Burak Göksel (dk. 90+4) (Bayburt Özel İdare)


Sarı kartlar: Gencay Erten, Ömer Faruk Emeç, Eray Ataklı (Sivas Belediyespor), Ethem Pülgir, Furkan Tütüncü (Bayburt Özel İdare Spor) - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Bayburt, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:59 Kaynak: İHA
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