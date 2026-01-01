2 Süper Lig hakemine yeni yılın ilk gününde büyük şok - Son Dakika
2 Süper Lig hakemine yeni yılın ilk gününde büyük şok

01.01.2026 02:55
Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemlerin listesini duyurdu. Listeye göre FIFA hakemleri, yardımcı hakemler ve video yardımcı hakemlerin isimleri belirlendi. Süper Lig hakemleri Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük ile Cansu Tiryaki, geçen yıl aldıkları FIFA kokartlarını kaybederken Gamze Durmuş Pakkan, Cihan Aydın ve Ozan Ergün FIFA kokartı takmaya hak kazandılar.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri belirledi.

2 SÜPER LİG HAKEMİNE BÜYÜK ŞOK

Süper Lig hakemleri Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük ile Cansu Tiryaki, geçen yıl aldıkları FIFA kokartlarını kaybederken Gamze Durmuş Pakkan, Cihan Aydın ve Ozan Ergün FIFA kokartı takmaya hak kazandılar.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede şu hakemler yer alıyor:

FIFA Hakemi

Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın

FIFA Yardımcı Hakemi

Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

FIFA Video Yardımcı Hakem

Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay

FIFA Futsal Hakemi

Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam

FIFA Plaj Futbolu Hakemi

Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz.

Kaynak: İHA

