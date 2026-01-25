TFF 3. Lig 18. Hafta Sonuçları

TFF 3. Lig'de 18. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Ligde 4 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Polatlı 1926-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 0-1
Bursa Nilüfer Futbol-Çorluspor 1947: 0-4
Silivrispor-İnkılap Futbol: 2-0
Yalova FK 77-İnegöl Kafkasspor: 1-1
Kestel Çilekspor-Astor Enerji Çankayaspor: 1-0
2. Grup
Suvermez Kapadokyaspor-Kırıkkale FK: 1-1
Malatya Yeşilyurtspor-12 Bingölspor: 0-1
Karaköprü Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0
Hacettepe Türk Metal 1963-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 0-2
Kilis 1984-Niğde Belediyespor: 0-5
3. Grup
1926 Bulancakspor-Giresunspor: 3-1
Çayelispor-52 Orduspor: 0-2
Amasyaspor-Tokat Belediyespor: 1-1
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Artvin Hopaspor: 1-0
Sebat Gençlikspor-Fatsa Belediyespor: 2-0
Yozgat Belediyesi Bozokspor-TCH Group Zonguldakspor: 1-2
Karabük İdmanyurdu-Düzce Cam Düzcespor: 1-0
Orduspor 1967-Pazarspor: 0-0
4. Grup
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Söke 1970: 1-0
Alanya 1221- Tire 2021: 1-1
Oktaş Uşakspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-2
Nazillispor-Eskişehirspor: 0-8
Afyonspor-Kütahyaspor: 1-3
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Karşıyaka: 2-1
Altay-Denizli İdmanyurdu Güreller: 1-0
İzmir Çoruhlu FK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 0-1
