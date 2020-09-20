TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 4 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 2

TFF 3. Lig 4. Grup'un ilk haftasında 52 Orduspor FK sahasında, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'u 4-2 mağlup etti.

Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu

Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti

Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı