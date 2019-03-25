Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig

Tff 3. Lig

27 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un play-off hayali zora girdi.

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TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un play-off hayali zora girdi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan, ancak elde ettiği başarısız sonuçlarla bu hedefinden uzaklaşan yeşil kırmızılı takımın play-off şansını da zora soktu. Son haftalarda hem evinde hem de deplasman maçlarında elde ettiği başarısız sonuçlarla yarıştan uzaklaşan Diyarbekirspor, Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor yenilgisiyle de büyük bir darbe aldı.

Ligde kalan 6 maçın 6'sını kazanıp, play-off hedefini yakalamak isteyen Diyarbekirspor, bu hafta Çorum Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu maçın hazırlıklarına çarşamba günü başlayacak olan Diyarbekirspor, artık puan kaybı yaşamak istemiyor. Diyarbekirspor, Çorum Belediyespor maçının ardından sahasında Karacabey Belediyespor'u evinde ağırlayacak. Yeşil kırmızılı takım, kalan maçlarını deplasmanda Ankara Adliyespor), Muğlaspor, deplasmanda 1461 Trabzon ve Fatsa Belediyespor ile yapacak. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:37 Kaynak: İHA

Bayburt, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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