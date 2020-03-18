TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 0 - Cizrespor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 0 - Cizrespor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 0 - Cizrespor: 0

7 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup 22. hafta erteleme maçında Elazığ Belediyespor, sahasında karşılaştığı Cizrespor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 0 - Cizrespor: 0, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup 22. hafta erteleme maçında Elazığ Belediyespor, sahasında karşılaştığı Cizrespor ile 0-0 berabere kaldı.


Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş xx, Vedat Demir xx, Şafak Nalbantoğlu xx


Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Can Morgül xx, Burak Kavlak xx, Hayrettin Cengiz xx, Ferhat Canlı xx, Enver Abdullah Filiz xx, Oktay Pop x (Metehan Andaç dk. 63 x), Tuncay Fındıkcı xx, Cenk Cengiz xx (Emrah dk. 90 ?), Semih Ekmen xx, Furkan Yiğit x (Mazlum dk. 79 ?)


Cizrespor: Ramazan Haklı xx, Ahmet Demir xx, Evren Horozal xx, Gökhan Dincer xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Canberk Özçakır xx, İlke Nelik xx, Mehmet Bayram x (Ercan dk. 57 x), Gökhan Çırak x (Yusuf dk. 46 x), Taner Gürsoy xx (Oğuzhan dk. 86 ?)


Sarı Kartlar: Cenk (Elazığ Belediyespor), Gökhan, Oğuzhan (Cizrespor) - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Cizrespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:59 Kaynak: İHA

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