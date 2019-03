Tff 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 4 - Bergama Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup'un 27. haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında Bergama Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 27. haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında Bergama Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.



Stat: Gençlik Merkezi



Hakemler: Lütfullah Aslan xx, Emre Demirel xx, Mehmet Şengül xx



Elaziz Belediyespor: Engin Olgun, Yunus Can Bozkır xx, Enver Abdullah Filiz xx, Burak Kavlak xxx, Burak Keskin xx, Muhammet Can Öztürk xx, Nihat Apaydın xx (Mustafa dk. 73 x), Mazlum Öndil xxx (Semih dk. 81 ?), Arif Şahin xx, Cenk Cengiz xxx, Samet Taş x (Gökhan dk. 58 xx)



Bergama Belediyespor: Metehan Bakkallar xx, Samet Önger x, Mehmet Soyarslan x, Muhammed Şamil Günay xx, Zafer Çevik xx (Mert dk. 79 x), Tuncer Baysal xx, Serhat Maden x, Halil Hamit Nacak xx, Ali Sinan Gayla xx, Altay Aksoy x (Hakan dk. 61 x), Kaan Aşnaz x (Efe Can dk. 61 x)



Goller: Mazlum (dk. 8), Burak Kavlak (dk. 29), Cenk (dk. 63 ve 69) (Elaziz Belediyespor, Zafer (dk. 19) (Elaziz Belediyespor)



Sarı Kartlar: Samet, Mazlum (Elaziz Belediyespor), Mehmet, Muhammed Şamil, Serhat (Bergama Belediyespor) - ELAZIĞ

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tolga Ciğerci Sezonu İyileşemeden Tamamlayacak

Yeni Malatyaspor, Evinde Ankaragücü'nü 3-1 Yendi

Roma'dan Ayrılan Monchi, Yeniden Sevilla'da

Akhisarspor, Ligde Kalma Şansını Mucizelere Bıraktı