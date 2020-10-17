TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 Karşıyaka: 1

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Yalovaspor sahasında Karşıyaka 'ya 1-0 mağlup oldu.

TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı

Daha önce bayıltılarak soyulan kuyumcuyu bu defa da polis kıyafetli hırsız soydu