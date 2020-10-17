TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 Karşıyaka: 1 - Son Dakika

TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 Karşıyaka: 1

17.10.2020 17:49
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 Karşıyaka: 1, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Yalovaspor sahasında Karşıyaka'ya 1-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Yalovaspor sahasında Karşıyaka'ya 1-0 mağlup oldu.

Yalova Atatürk Stadyumunda oynanan mücadelede İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 13. dakikada Hakan Kuş kaydetti. Karşıyaka'da İlyas Karaman 66. dakikada gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Ev sahibi Yalovaspor ligdeki galibiyet hasretini sürdürdü.

Stat: Yalova Atatürk Stadyumu

Hakemler: Gürkan Tanoğlu xx, Mehmet Büyükyılmaz x, Vedat Güneş xxx

Yalovaspor: Ahmet Pekgöz xx, Salih Kaan Kaplan xx, Burak Çınar xx, Suat Avcı xx (Emrah Şahinçiftçi dk. 67 xx), Cemal Doğu x, Oğuzhan Bozkurt x, Burak Turan xx (Onurcan Küçük dk. 71 ?), Batuhan Eren xx (Erhan Bal dk. 82 x), Umut Kıral xx (Yusuf Akdemir dk. 82 x), İlker Avşeren x (Alperen Topçular dk. 67 x), Yakup Kayış xxx

Karşıyaka: Erdoğan Açar xxx, Cenk Özbey xxx, Mustafa Aşan xxx (Mustafa Çalışkan dk. 89 ?), Arif Cılak xxx, Doğukan İnci xxx (Harun Atalay dk. 73 xx), Hakan Kuş xxx (Battal Demirbilek dk. 90+3 ?), Mustafa Değirmenci xxx, Metin Peker xxx, Burak Karapınar xxx, Muhammet Fatih Öztekin xxx, İlyas Kahraman xxx

Gol: Hakan Kuş (dk. 13) (Karşıyaka)

Kırmızı kart: İlyas Kahraman (dk. 66) (Karşıyaka)

Sarı kartlar Suat Avcı, Batuhan Eren, Onurcan Küçük (Yalovaspor), Muhammet Fatih Öztekin, Harun Atalay (Karşıyaka) - YALOVA

TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 Karşıyaka: 1
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 Karşıyaka: 1
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 Karşıyaka: 1
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 Karşıyaka: 1
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 Karşıyaka: 1
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 Karşıyaka: 1
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 Karşıyaka: 1

Türkiye Futbol Federasyonu, Yalovaspor, Karşıyaka, Yalova, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Yalovaspor: 0 Karşıyaka: 1 - Son Dakika Spor


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