TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan: 'Andorra maçı, bizim dönüm maçımızdı'

Soydan, önce Andorra maçına değinerek, "İlk yarı golü bulsaydık Moldova maçının neticesini alırdık. Ama Andorra oynatmamak için sahaya çıktı. Bu maç her zaman hatırlanacak. Bu maç bizim dönüm noktamız oldu. 3 maç sonra da 10 maç sonra da şampiyonada oynadığımız sürece hep o maçı hatırlayacağız. Futbolda böyle maçlar daha çok olacak. Euro 2020'ye gideceğimize inanıyorum" dedi.



Şenol Güneş'in çok iyi bir takım kurduğunu belirten Soydan, "Çok kıymetli bir hocamız var. Dünyadaki hiçbir teknik direktör başarıyı satın alamaz. Başarı çok çalışarak ve emekler verilerek elde edilen bir şeydir.



BAŞKA MİLLİ TAKIM YOK



Güneş, 6 maçta 1 mağlubiyet almış bir takımın teknik direktörü. Elinde çok büyük para olsa dahi 'Hadi git başarıyı al' dediğinde alamazsın. Herkes bu takıma sahip çıkmalı" dedi.



Güneş'in milli takım ve TFF'nin tartışmaların içine çekilmemesi konusundaki sözlerine de destek veren Soydan, "Çok doğru söylüyor. Sanki bugüne kadar 15 tane şampiyonaya gittik de böylesine vuruyoruz. O yüzden lütfen yapıcı olalım" şeklinde konuştu.