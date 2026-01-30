TFF'den 7 Kulübe Para Cezası - Son Dakika
30.01.2026 02:16
PFDK, Süper Lig ve 1. Lig'den kulüplere çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Galatasaray'a Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanan maçta "zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden", "taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat" ve "taraftarlarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle 1 milyon 200 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul tarafından Çaykur Rizespor'a "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar"dan dolayı 2 milyon 700 bin, Fenerbahçe'ye "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" nedeniyle 1 milyon 220 bin, "çirkin ve kötü tezahürat"tan dolayı Beşiktaş'a 760 bin, Göztepe'ye 500 bin lira para cezası verildi.

PFDK, TÜMOSAN Konyaspor'a "taraftarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle 220 bin, Gaziantep FK'ye de "takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle 54 bin lira para cezası verdi.

Ayrıca Çaykur Rizespor Kulübü Başkan İbrahim Turgut'a 40 bin, Başkan Yardımcısı Fatih Bakoğlu ise 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası uygulanırken, Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Rizesporlu oyuncu Giannis Papanikolaou ise 2 maç men cezası aldı.

Trendyol 1. Lig ekipleri Amed Sportif Faaliyetler'e 802 bin 500, SMS Grup Sarıyer 370 bin, Sakaryaspor 305 bin, Özbelsan Sivasspor 220 bin ve Alagöz Holding Iğdır FK'ye çeşitli sebeplerden dolayı 110 bin lira para cezası uygulandı.

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin 1 maç men, Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı da 1 maç men ve 40 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkan Nahit Eren'e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Kaynak: AA

