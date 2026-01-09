TFF'den Bahis Soruşturması: 43 Antrenör PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış 43 antrenörün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış olan antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen kişiler Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
İsimler şöyle:
1. Mustafa Sarp
2. Fevzi Layiç
3. Ali Gürsel
4. Mehmet Bülent Albayrak
5. Mehmet Öncan
6. İbrahim Kemal Menderes
7. Murat Erbasan
8. Olcan Adın
9. Umut Eskiköy
10. Tanser Aydın
11. Halil Cihan Ünal
12. Ümit Davala
13. Ertuğrul Arslan
14. Ufuk Özbey
15. Ercan Ağaçe
16. Ahmet Dursun
17. Onur Günal
18. Kenan Oktay
19. Sinan Közen
20. Yasin Güleryüz
21. Barış Kanbak
22. Emir Şiranlı
23. Erkan Akkoç
24. İbrahim Keserel
25. Cüneyt Yis
26. Yiğit İncedemir
27. Fahri Tatan
28. Halit Eroğlu
29. Ersin Akılveren
30. Coşkun Birdal
31. Volkan Arslan
32. Serdar Topraktepe
33. Tufan Deniz Daş
34. Kerem Satılmış
35. Can Arat
36. Ömer Ayçiçek
37. Baykal Aydınlı
38. Onat Çetin
39. Mustafa Ramazan
40. Aykın Demir
41. Ozan Köprülü
42. İlker Kıreker
43. Onur Can Korkmaz - İSTANBUL
