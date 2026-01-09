TFF'den Bahis Soruşturması: 43 Antrenör PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış 43 antrenörün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış olan antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen kişiler Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

İsimler şöyle:

1. Mustafa Sarp

2. Fevzi Layiç

3. Ali Gürsel

4. Mehmet Bülent Albayrak

5. Mehmet Öncan

6. İbrahim Kemal Menderes

7. Murat Erbasan

8. Olcan Adın

9. Umut Eskiköy

10. Tanser Aydın

11. Halil Cihan Ünal

12. Ümit Davala

13. Ertuğrul Arslan

14. Ufuk Özbey

15. Ercan Ağaçe

16. Ahmet Dursun

17. Onur Günal

18. Kenan Oktay

19. Sinan Közen

20. Yasin Güleryüz

21. Barış Kanbak

22. Emir Şiranlı

23. Erkan Akkoç

24. İbrahim Keserel

25. Cüneyt Yis

26. Yiğit İncedemir

27. Fahri Tatan

28. Halit Eroğlu

29. Ersin Akılveren

30. Coşkun Birdal

31. Volkan Arslan

32. Serdar Topraktepe

33. Tufan Deniz Daş

34. Kerem Satılmış

35. Can Arat

36. Ömer Ayçiçek

37. Baykal Aydınlı

38. Onat Çetin

39. Mustafa Ramazan

40. Aykın Demir

41. Ozan Köprülü

42. İlker Kıreker

43. Onur Can Korkmaz - İSTANBUL