TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama

TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama
23.02.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Konyaspor maçında Galatasaray'ın iptal edilen golünde Boey'in rakibini engellediğini ve VAR protokolü gereği sahada inceleme yapılmasının doğru olduğunu söyledi.

Süper Lig'de oynanan Konyaspor– Galatasaray karşılaşmasında sarı-kırmızılıların iptal edilen golüyle ilgili tartışmalar sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu.

BOEY POZİSYONU İÇİN NET YORUM

Beyaz TV'ye değerlendirmede bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, tartışmalı pozisyonla ilgili, "Boey rakibinin topla oynama becerisini açıkça engelliyor. VAR protokolü bu gibi durumlarda OFR (Sahada İnceleme) yapılmasını istiyor" ifadelerini kullandı. Gündoğdu'nun açıklaması, pozisyonun VAR müdahalesi çerçevesinde değerlendirildiğini ortaya koydu.

TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama

GALATASARAY'DAN SERT TEPKİ

Maçın ardından Galatasaray Kulübü, iptal edilen gole ilişkin sert bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, "Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" ifadelerine yer verdi.

TFF ise daha sonra resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, isim vermeden "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur" açıklamasını yaptı. Bu mesaj kamuoyunda Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Ferhat Gündoğdu, Galatasaray, Sacha Boey, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika TFF TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Özgür Şeremet Özgür Şeremet:
    Ya bırakın bende GS liyim çıkıp oynayın bı pozisyona takilmissiniz hep bahane kaybedince. 34 5 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    GS bir puan daha kaybetsin Meksikaya çevirir ülkeyi herhalde 27 4 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    cesaret ister 1 0
  • 00349200 00349200:
    dağılın millet 14 4 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    Pekey madem Galatasaray in golu ofsayt o zmaan Trabzon un antep deplasmanindaki ikinci golü neddn ofsayt değlde gol böyle şeyler gorünce beynim yanıyor. 12 2 Yanıtla
  • Yenal Kucuk Yenal Kucuk:
    başta herseyin dik alası var 6 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Gürsel Tekin’den CHP’den ihraç edilenlere açık mektup Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi

10:59
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
10:29
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:26
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 11:24:08. #7.11#
SON DAKİKA: TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.