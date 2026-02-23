TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama

Süper Lig'de oynanan Konyaspor– Galatasaray karşılaşmasında sarı-kırmızılıların iptal edilen golüyle ilgili tartışmalar sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu.

BOEY POZİSYONU İÇİN NET YORUM

Beyaz TV'ye değerlendirmede bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, tartışmalı pozisyonla ilgili, "Boey rakibinin topla oynama becerisini açıkça engelliyor. VAR protokolü bu gibi durumlarda OFR (Sahada İnceleme) yapılmasını istiyor" ifadelerini kullandı. Gündoğdu'nun açıklaması, pozisyonun VAR müdahalesi çerçevesinde değerlendirildiğini ortaya koydu.

GALATASARAY'DAN SERT TEPKİ

Maçın ardından Galatasaray Kulübü, iptal edilen gole ilişkin sert bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, "Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" ifadelerine yer verdi.

TFF ise daha sonra resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, isim vermeden "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur" açıklamasını yaptı. Bu mesaj kamuoyunda Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.