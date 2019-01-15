Son Dakika Haberleri: Tff, Kayserispor'un İsmini Güncelledi

Tff, Kayserispor'un İsmini Güncelledi

46 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu, sponsorluk anlaşması yaparak ismini değiştiren Kayserispor'un bilgilerini güncelledi.

Tff, Kayserispor'un İsmini Güncelledi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu, sponsorluk anlaşması yaparak ismini değiştiren Kayserispor'un bilgilerini güncelledi.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren ve sponsorluk anlaşması yaparak ismini İstikbal Mobilya Kayserispor olarak değiştiren sarı kırmızılı takımın bilgileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından güncellendi. Kurulduğu günden bu yana her platformda ismi Kayserispor olarak yazılan Kayseri'nin futbol ekibi, artık 2,5 yıl boyunca İstikbal Mobilya Kayserispor olarak anılacak ve yazılacak. Türkiye Futbol Federasyonu da, resmi internet sitesinde gerek kulüp sayfasında gerekse maç programı sayfasında İstikbal Mobilya Kayserispor ismini kullanmaya başladı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:23 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor, Spor
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